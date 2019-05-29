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وكيل محافظة حجة يطلع على سير العمل في المستشفى الريفي بمديرية الشغادرة
[29/مايو/2019]
حجة  - سبأ :

اطلع وكيل محافظة حجة  اسماعيل المهيم  أمس على سير العمل في المستشفى الريفي بمديرية الشغادرة.


واستمع المهيم ومعه مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية ومواجهة الكوارث علان علي فضائل ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني  و نائب مدير مكتب الصحة الدكتور خالد الناظري  إلى شرح من مدير المستشفى الريفي بالمديرية الدكتور أحمد محمد سالم إلى شرح حول  سير العمل في كافة  الاقسام الصحية والطبية و أهم الاحتياجات والمتطلبات  التي يفتقر اليها المستشفى .

   وأوضح الدكتور سالم أن تدخلات منظمة الإغاثة الدولية التي تمت في المستشفى في اطار مشروع الاستجابة الصحية الطارئة بدعم من منظمة الصحة العالمية اسهم في توفير العديد من الأجهزة والمعدات الطبية.

وثمن وكيل المحافظة المهيم اسهامات منظمة الاغاثة الدولية في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية بالمستشفى و رفده بالأجهزة والكوادر الطبية.

وأشار إلى أن اعتماد منظمة الاغاثة الدولية للحوافز المالية لكوادر المستشفى مثلا  حافزاً لمضاعفة الجهود وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى الوافدين.

  وحث المهيم ادارة المستشفى على تقديم المزيد من التسهيلات والحرص على تجويد الخدمات الطبية .. منوها بحرص قيادة المحافظة على تذليل أي صعوبات او مشاكل تعترض سير عمل منظمة الاغاثة الدولية والمنظمات الدولية العاملة في اطار المحافظة.

من جانبه  اشار علان فضائل إلى أن  فرع الهيئة يعمل على تعزيز تنسيقها  مع شركاء العمل الانساني في المحافظة في سبيل الارتقاء بخدمات  القطاع الصحي وكافة الجوانب الانسانية التي من شأنها التخفيف من معاناة أبناء المحافظة التي تسبب بها  العدوان السعودي الامريكي  الغاشم على البلاد.

وأشاد فضائل بتدخلات منظمة الإغاثة الدولية وإسهامها في  تخفيف معاناة الآلاف من أبناء المديرية المرضى .

بدوره اكد الملحاني أهمية مشروع الاستجابة الطارئة الذي تنفذه الاغاثة الدولية في المستشفى كون تدخلات المشروع شاملة لكافة النواحي الطبية والصحية  بما في ذلك توفير التجهيزات الطبية والعلاجية اللازمة وترميم المبنى بالكامل.

واعتبر  استهداف المشروع للبنية التحتية للمستشفى اضافة نوعية خاصة في ظل الاوضاع الراهنة التي در فيها العدوان الغاشم كل مقومات الحياة في البلاد بما في ذلك البنى التحتية للقطاع الصحي . 

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