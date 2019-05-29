رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36 صنعاء - سبأ :

توج فريق شركة الروضة بلقب دوري الأهلي الرمضاني ال 36 لكرة القدم، نظمه النادي بمشاركة عدد من الأندية والشركات والمؤسسات.



جاء تتويج الروضة بلقب الدوري، بعد تخطيه مطابع الكتاب المدرسي بهدفين دون رد، في اللقاء النهائي الذي جمعهما اليوم على ملعب النادي الأهلي.



وشهد الشوط الأول من المباراة التي حضر جانبا منها وزير الشباب والرياضة حسن زيد والوكيل الأول عبد الحكيم الضحياني، ومدير النشاط الرياضي عصام دريبان، تسجيل الروضة هدف السبق عبر يسارية أحمد ضبعان، قبل أن يطرد الحكم الدولي أمين ردمان ،مدافع المطابع عبد المعين الجرشي لاعتدائه على مدافع الروضة حمادة الزبيري.



وفي منتصف الشوط الثاني توغل اللاعب أحمد جوبح من الجهة اليسرى ، ليرسل كرة لزميله فؤاد العميسي الذي أودعها شباك حارس المطابع مروان بسباس كهدف ثاني، لينتهي اللقاء بتتويج الروضة بلقب البطولة.



أدار المباراة الحكم الدولي أمين ردمان بمساعدة علي النقيب وطه البورة ورابعا طلال المسوري وراقبها فنيا الحكم الدولي السابق أحمد لشريف وإداريا نبيل الماوري.



وفي ختام البطولة كرم وكيل أول أمانة العاصمة محمد الصرمي ونائب رئيس نادي الأهلي محمد صلاح والأمين العام عبد الله جابر وعضو الهيئة الإدارية عبد الله الجابري ورئيس النادي الأسبق حسين الأهجري، فريق الروضة بكأس البطولة وفريق مطابع الكتاب بالمركز الثاني.



كما تم تكريم مهاجم المطابع ماجد عمر بكأس هداف البطولة برصيد أربعة أهداف وزميله عبد الباسط العولقي بكأس أفضل لاعب في البطولة وحارس الروضة علي العنسي بكأس أفضل حارس.



وفي فئة الواعدين تم تكريم فريق أهلي صنعاء لنيله المركز الأول برصيد 13 نقطة، وفريق وحدة صنعاء ثانيا بتسع نقاط.



حضر اختتام البطولة مدير الكرة بالنادي الأهلي غمدان الحرازي وأعضاء مجلس الشرف الأعلى سعد الضبيبي ومحمد سران وعبد المنان المجهلي وعدد من قيادات الأندية والشخصيات الرياضية.



إلى ذلك أحرز فريق المرحوم عبد الجبار غنيمة لقب بطولة كرة القدم الخماسية لفئة البراعم، بفوزه في المباراة النهائية على فريق الفقيد ابراهيم رشدي بهدفين لهدف.



شارك في البطولة التي أقيمت للعام السابع على التوالي و استمرت 20 يوم 16 فريق تم توزيعهم إلى مجموعتين.



ونال لاعب فريق المرحوم علي الحمامي نادر الصمدي جائزة أفضل هداف في البطولة برصيد 10 أهداف، متفوقا على مهاجم فريق المرحوم محمد عبد الله القاضي إلياس اللهيب الذي حل وصيفا بتسعة أهداف.



سبأ [29/مايو/2019]سبأ