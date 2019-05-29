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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 10:00:39م
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  عربي ودولي
شخصا يضرم النار في جسده أمام البيت الأبيض
[29/مايو/2019]
واشنطن ـ سبأ:

أفادت وكالة "رويترز" بأن شخصا أضرم النار في جسده قرب مقر الرئاسة الأمريكية البيت الأبيض بواشنطن.

وأعلنت الخدمة السرية، وهي وكالة حكومية تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عبر "تويتر" أن الحادث وقع قرابة الساعة 12:20 (بالتوقيت المحلي) حينما أشعل شخص مجهول النار في جسده داخل حديقة "إليبس" الواقعة جنوبي سور البيت الأبيض.

وحسبما تناقلته مواقع للتواصل الاجتماعي، سارع عناصر من خدمة الحدائق والشرطة لإسعاف الشخص.

وأكد متحدث باسم خدمة الإطفاء في واشنطن أن الشخص نقل من حديقة "إليبس" إلى المستشفى وهو "مصاب بحروق".

ويعد الحادث الثاني من نوعه منذ الـ12 من أبريل الماضي، عندما أضرم شخص معاق يستخدم كرسيا متحركا النار في معطفه عند سور البيت الأبيض.

سبأ
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