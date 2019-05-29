[29/مايو/2019]
المحويت - سبأ :
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم سير العمل بصندوق النظافة والتحسين والجوانب المتصلة بمعالجة أوضاع عمال وموظفي الصندوق.
وتطرق الاجتماع الذي ضم قيادة وموظفي الصندوق، إلى التحديات التي تواجه الصندوق والجهود الإدارية والميدانية لإنجاح مهام وأعمال النظافة والحفاظ على البيئة وصحة المجتمع.
كما ناقش الاجتماع آليات تفعيل العمل الإداري وتنسيق الجهود الميدانية لتعزيز أعمال النظافة في مركز المحافظة والمديريات بشكل يومي خصوصا مع قدوم عيد الفطر المبارك.
وأكد مدير الصندوق ناجي الخولي الحرص على تخفيف معاناة العمال والموظفين الإداريين جراء الأوضاع الراهنة.
ولفت إلى أن قيادة المحافظة تثمن جهود عمال النظافة للحفاظ على البيئة وتنظيف شوارع المدن والأحياء والحارات والأسواق.
سبأ