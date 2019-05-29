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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 10:00:39م
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  اقتصاد
الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تحذير صيني بشأن المعادن النادرة
[29/مايو/2019]
لندن – سبأ:

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع تحذير صحف صينية من تقليص إمدادات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، مما أثار المخاوف في الأسواق وحدا بالمستثمرين إلى التكالب على الملاذات الآمنة.

 وفي حين لم تذكر الصين صراحة حتى الآن أنها تنوي تقييد المبيعات، فقد أشارت وسائل الإعلام الصينية بقوة إلى ذلك، في خطوة قد تصعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وللمعادن النادرة استخدامات من بينها صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن المستخدمة في السيارات الكهربائية والهجين إلى جانب أجهزة الكمبيوتر وتوربينات الرياح والإضاءة.

وهوى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمائة إلى أدنى مستوى إغلاق له في أكثر من ثلاثة أشهر، وشملت الخسائر جميع القطاعات الفرعية.

 وفقدت الأسهم الإيطالية 1.3 بالمائة يوم الأربعاء..كما تتعرض البنوك الإيطالية لضغوط هذا الأسبوع، لترتفع عوائد الدين السيادي الإيطالي على خلفية غرامة محتملة بثلاثة مليارات يورو قد تفرضها المفوضية الأوروبية على إيطاليا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي.

وفي فرانكفورت، نزل المؤشر داكس الحساس لتطورات التجارة 1.6 بالمائة إلى أدنى إغلاق له فيما يقرب من شهرين.

 ونزلت الأسهم الفرنسية 1.7 بالمائة والبريطانية 1.2 بالمائة.

وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 2.2 بالمائة في أداء أسوأ من معظم القطاعات الأخرى على ستوكس 600. وسيكون القطاع من بين الأكثر انكشافا على أي شح في معروض المعادن النادرة من الصين التي تملك معظم احتياطيات العالم منها.

وانخفضت أسهم شركات النفط والغاز 1.7 بالمائة وهبط سهم شركة صناعة توربينات الرياح فيستاس 4.2 بالمائة.      

سبأ
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