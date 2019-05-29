[29/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :
وزعت مؤسسة الإكرام التنموية الخيرية اليوم مبالغ عيدية للمقعدين والجرحى بمحافظة صنعاء.
وخلال التوزيع الذي يستهدف 200 جريح ومقعد، ثمن عضو مجلس الشورى فضل محمود مانع، جهود مؤسسة الإكرام ودعمها للجرحى والمقعدين.
ودعا المنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية لتبني مثل هذه المشاريع الخيرية.. مؤكدا أن دعم الجرحى أقل ما يمكن عرفانا بتضحياتهم دفاعا عن الوطن.
فيما أشار المدير التنفيذي للمؤسسة ماجد الغيلي إلى أن توزيع المبالغ العيدية للمقعدين والجرحى يعتبر المرحلة الثانية من المشروع الذي يستهدف المقعدين هذا العام.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى تمثلت بتوزيع سلال غذائية لهم .. مبينا أن المشروع يستمر ستة اشهر، مثمنا تعاون السلطة المحلية بالمحافظة وتسهيل أعمال المؤسسة.
حضر التوزيع مدير العلاقات بالمؤسسة عابد الغباري ومدير فرع الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية ببني حشيش عبدالاله الكوكباني.
سبأ