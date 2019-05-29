ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 10:00:39م
صدور قرار بمنح اللواء عبد الحكيم الماوري وسام الواجب
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (114) لسنة 2019م بمنح اللواء الركن عبدالحكيم احمد صالح الماوري وزير الداخلية السابق وسام الواجب .
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
الزكاة أول نظام عرفته البشرية لتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية
تكمن أهمية فريضة الزكاة بامتيازها بمكانة رفيعة في الإسلام، لكونها الركن الثالث من أركان الإسلام، والفريضة التي تحقق التكافل الاجتماعي كأحد أهم المبادئ التي يقوم عليها المجتمع المسلم.
أحمد نبيل من الحربية بطلا لناشئي بطولة الوحدة لفئات الفروسية
أحرز الفارس أحمد نبيل على جواده الباسل من الكلية الحربية لقب فئة الناشئين في سباقات قفز الحواجز ضمن بطولة الوحدة الثانية للفروسية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن.
آخر الأخبار:
تأهل ستيفنز وموجوروزا للدور الثالث في رولان جاروس
الزراعة تناقش التدخلات الممكنة للاستفادة من مياه السيول
وكيل محافظة حجة يطلع على سير العمل في المستشفى الريفي بمديرية الشغادرة
الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مؤسسة الإكرام توزع مبالغ مالية للمقعدين والجرحى بمحافظة صنعاء
[29/مايو/2019]
صنعاء  - سبأ :

وزعت مؤسسة الإكرام التنموية الخيرية اليوم مبالغ عيدية للمقعدين والجرحى بمحافظة صنعاء.

وخلال التوزيع الذي يستهدف 200 جريح ومقعد، ثمن عضو مجلس الشورى فضل محمود مانع، جهود مؤسسة الإكرام ودعمها للجرحى والمقعدين.

ودعا المنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية لتبني مثل هذه المشاريع الخيرية.. مؤكدا أن دعم الجرحى أقل ما يمكن عرفانا بتضحياتهم دفاعا عن الوطن.

فيما أشار المدير التنفيذي للمؤسسة ماجد الغيلي إلى أن توزيع المبالغ العيدية للمقعدين والجرحى يعتبر المرحلة الثانية من المشروع الذي يستهدف المقعدين هذا العام.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تمثلت بتوزيع سلال غذائية لهم .. مبينا أن المشروع يستمر ستة اشهر، مثمنا تعاون السلطة المحلية بالمحافظة وتسهيل أعمال المؤسسة.

حضر التوزيع مدير العلاقات بالمؤسسة عابد الغباري ومدير فرع الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية ببني حشيش عبدالاله الكوكباني.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الزراعة تناقش التدخلات الممكنة للاستفادة من مياه السيول
وكيل محافظة حجة يطلع على سير العمل في المستشفى الريفي بمديرية الشغادرة
وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة
مناقشة سير العمل بصندوق النظافة والتحسين بالمحويت
اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء
مؤسسة الشعب تختتم بطولة يمن الصمود لدور الرعاية الاجتماعية بالامانه
اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين تقرّ مصفوفة لإجراءاتها التنفيذية
دائرة التعليم الجامعي تسيّر اليوم القافلة العيدية الثانية للمرابطين في الجبهات
رئيس الوزراء: النشاط التدريبي من أهم المهام المرتبطة بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية
أكاديمية السلام الألمانية تمنح رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتوراه الفخرية
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by