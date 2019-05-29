[29/مايو/2019]
فيينا – سبأ:
رشح حزب الشعب النمساوي المحافظ رسميا المستشار السابق سيباستيان كورتس لخوض سباق الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.
وقال الأمين العام لحزب الشعب كارل نيهامر في تصريح للصحفيين بعد اجتماع لقيادة الحزب اليوم الأربعاء ان قيادة الحزب رشحت رسميا كورتس لخوض سباق الانتخابات المبكرة.
وانتقد الأمين العام لحزب الشعب المحافظ بشدة الاشتراكيين وحزب الاحرار اليميني المتطرف لتحالفهما داخل البرلمان وإسقاط حكومة كورتس الانتقالية.
وأوضح نيهامر أن أسباب ترشيح كورتس تعود الى النتائج الجيدة لانتخابات البرلمان الاوروبي الاحد الماضي وتصدر حزب الشعب قائمة الأحزاب السياسية في النمسا بحصوله على نحو 35 بالمئة من أصوات الناخبين مما يؤكد مجددا مكانة حزب الشعب ولاسيما شعبية زعيمه كورتس.
كما ربط عدد من قيادات الحزب نتائج انتخابات البرلمان الاوروبي بترشيح كورتس وقالوا ان هذه النتائج تعتبر تعزيزا للمركز السياسي لحزب الشعب وتأكيدا لمسار كورتس السياسي.
وكان الرئيس النمساوي ألكساندر فان دير بيلي كلف أمس الاول الاثنين وزير المالية المحافظ ونائب المستشار هارتفيغ لوغر بتسلم مهام المستشار بشكل مؤقت بعد قرار البرلمان النمساوي حجب الثقة عن المستشار سيباستيان كورتس وحكومته الانتقالية.
سبأ