صدور قرار بمنح اللواء عبد الحكيم الماوري وسام الواجب صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (114) لسنة 2019م بمنح اللواء الركن عبدالحكيم احمد صالح الماوري وزير الداخلية السابق وسام الواجب . فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة) وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب. الزكاة أول نظام عرفته البشرية لتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية تكمن أهمية فريضة الزكاة بامتيازها بمكانة رفيعة في الإسلام، لكونها الركن الثالث من أركان الإسلام، والفريضة التي تحقق التكافل الاجتماعي كأحد أهم المبادئ التي يقوم عليها المجتمع المسلم. أحمد نبيل من الحربية بطلا لناشئي بطولة الوحدة لفئات الفروسية أحرز الفارس أحمد نبيل على جواده الباسل من الكلية الحربية لقب فئة الناشئين في سباقات قفز الحواجز ضمن بطولة الوحدة الثانية للفروسية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن.