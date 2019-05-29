محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء صنعاء - سبأ :

أشاد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، بالنجاحات التي حققتها الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة على مدى أكثر من شهر في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات .



وعبر رئيس الوزراء خلال اللقاء الختامي للحملة الوطنية لحماية المستهلك الذي عقد اليوم بوزارة الصناعة والتجارة عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها قيادة الوزارة والجهات المتعاونة وكذا الفرق الميدانية للحملة لإنجاح فعالياتها وتحقيق أهدافها المتمثلة في حماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية الضارة بالصحة والرفع غير المبرر للأسعار وتطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع والمنتجات المتداولة.



وأكد الدكتور بن حبتور اهتمام قيادة الدولة والحكومة بالجانب التمويني وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية والعمل على انسيابها في الأسواق وضبطها وكل ما من شأنه حماية المواطن من كل أنواع الاستغلال .



وحث على مواصلة الجهود واستمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك على مدار العام .. مؤكدا أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية وتكاملها لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة من هذه الحملات والمهام الرقابية.



وثمن رئيس الوزراء تشجيع وزارة الصناعة والتجارة للمبتكرين والمخترعين من خلال المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية التي تقيمها وتتبناها الوزارة وأهميتها على مستوى الاقتصاد والإنتاج والابتكار العلمي وإسهامها في تحقيق نقلة متميزة لليمن في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ودعم المبتكرين.



وأكد رعاية المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لهذه المسابقة ودعم الابتكارات وتشجيع المبتكرين وتطوير روح المبادرة الخاصة بهم وتحفيز المنافسة واستقطاب المجيدين منهم لإبراز إبداعاتهم وابتكاراتهم وتحويلها إلى واقع ملموس تسهم في التنمية الإنتاجية والتصنيعية المستدامة.



كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة وإيجاد فرص عمل للشباب وتطوير بيئة الأعمال.



بدوره تطرق وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى نتائج الحملة الوطنية لحماية المستهلك وما حققته من نجاحات والجهود التي بذلت من قبل كافة اللجان الإشرافية والميدانية وغرف العمليات في أمانة العاصمة والمحافظات .



وثمن دعم قيادة الدولة والحكومة للوزارة وبرامجها وأنشطتها الأمر الذي أسهم في نجاح الحملة .. مؤكداً استمرار الحملات الميدانية للرقابة وبشكل متواصل.



وقال الوزير الدرة " تميزت هذه الحملة عن سابقاتها بأنها تضمنت التوعية والإرشاد للمستهلك وعملية الرقابة وضبط المخالفات التموينية والتلاعب في الأسعار والمواصفات وضبط المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية " .. لافتا إلى أنه تم خلال الحملة إتلاف عشرات الأطنان من البضائع المنتهية والمغشوشة في أمانة العاصمة والمحافظات ومازالت عمليات الإتلاف متواصلة بحضور السلطة المحلية والنيابة العامة والأجهزة المعنية.



وأشار إلى أنه تم خلال الحملة البت في 50 بالمائة من المخالفات بشكل مباشر فيما يجري حاليا التنسيق مع النيابة العامة والجهات المعنية للبت في أكثر من الف و٣٠٠ مخالفة تم إحالتها للقضاء .. داعيا إلى سرعة البت فيها بما يحقق الردع لكل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات المواطنين.



وأشاد الوزير الدرة بجهود اللجنة العليا لحماية المستهلك ودور وسائل الإعلام المختلفة في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها .



وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم ووكيل الأمانة علي شريم ومدير مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد الخولاني، قدم وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عبد الله عبد الولي نعمان تقرير عن نتائج الحملة والمخالفات التي تم ضبطها والبضائع المنتهية والفاسدة التي تم تحريزها وإتلافها من قبل فرق الحملة البالغة 15 فريقا ميدانيا بأمانة العاصمة إلى جانب فرق مكاتب الصناعة بالمحافظات والمديريات واللجان الإشرافية والرئيسية للحملة.



وأشار إلى أنه تم خلال الحملة ضبط أربعة آلاف و214 مخالفة في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات فيما بلغ إجمالي قيمة الغرامات التي تم توريدها خلال الحملة إلى البنك المركزي 41 مليون و471 ألف ريال .



وبين نعمان أن أمانة العاصمة جاءت في صدارة المخالفات المسجلة بألفين و(860) مخالفة وغرامات تجاوزت 24 مليون ريال فيما تصدرت ذمار المحافظات بـ (334) مخالفة وإب بـ (268) ومحافظة صنعاء (205) مخالفة وفي صعدة (116) تليها عمران (71) مخالفة.



وأوضح أن المخالفات في أمانة العاصمة شملت عدم إشهار (711) من أصل ألف و(163) في صنعاء والمحافظات و(604) رفع أسعار من واقع 943، ونقص أوزان الخبز (578) من إجمالي 693 و(73) انتهاء صلاحية من (239) مخالفة بينما سجلت العاصمة (62) مخالفة في المواصفات من أصل (82) مع بقية المحافظات و(25) نقص عبوات من واقع (56) مخالفة و(25) بيع بدون فواتير من إجمالي (51) وأربعة عشر تلاعبا بالصلاحية من أصل (60) إلى جانب (867) مخالفات أخرى في أمانة العاصمة والمحافظات.

سبأ [29/مايو/2019]سبأ