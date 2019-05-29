محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشعب تختتم بطولة يمن الصمود لدور الرعاية الاجتماعية بالامانه صنعاء 29 مايو 2019 م(سبا)

اُختتمت بمركز الطفولة الآمنه بأمانه العاصمة ، اليوم ، منافسات بطولة يمن الصمود لدُور ومراكز الرعاية الاجتماعية لكرة القدم التي نظمتها مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية.



وشهد الاختتام تتويج فريق دار رعاية الايتام بلقب البطولة بعد اكتساحه نظيره الشوكاني بسبعه أهداف مقابل ثلاثة في المباراة النهائية.



وعقب المباراة كرّم رئيس مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية الدكتور احمد الكبسي و رئيسه مركز الطفولة الآمنه فاطمة جار الله وعدد من رؤساء المراكز الاجتماعية المشاركة فريق دار رعاية الايتام بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق الشوكاني بكأس الوصيف والميداليات الفضيه وفريق دار الرفقاء بكأس المركز الثالث والميداليات البرونزيه.



كما تم تكريم الموهوب وليد الوقيدي من مركز الطفولة الآمنه بجائزة الموهبة الصاعدة واللاعب نادر الوادي من الشوكاني أفضل حارس فيما نال زميله أرحب السلامي جائزه أفضل لاعب بالإضافة إلى تكريم الجهات المشاركة والمدربين واللجنة المنظمة للبطولة.



وكان رئيس لجنة تنظيم البطولة بالمركز محمد الملحاني أوضح أن البطولة انطلقت في 7 رمضان بمشاركة 8 فرق مثلت عدد من دور ومراكز الرعاية الاجتماعية بامانه العاصمة جرى تقسيمها ضمن مجموعتين بنظام خروج المغلوب.



وثمن جهود مؤسسة الشعب في دعم وتبني العديد من الأنشطه الخاصة بالرعاية الاجتماعية والايتام في مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي، لافتا إلى أن البطولة شهدت تنافسا كبيراً بين لاعبي الفرق المشاركة.



حضر الاختتام مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة الشعب محمد عواض ومسؤله الأنشطه بالمركز أمه الرزاق تلها ومدير الموارد البشرية بمركز الطفولة الآمنه.

سبـأ [29/مايو/2019]سبـأ