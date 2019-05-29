ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 10:00:39م
صدور قرار بمنح اللواء عبد الحكيم الماوري وسام الواجب
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (114) لسنة 2019م بمنح اللواء الركن عبدالحكيم احمد صالح الماوري وزير الداخلية السابق وسام الواجب .
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
الزكاة أول نظام عرفته البشرية لتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية
تكمن أهمية فريضة الزكاة بامتيازها بمكانة رفيعة في الإسلام، لكونها الركن الثالث من أركان الإسلام، والفريضة التي تحقق التكافل الاجتماعي كأحد أهم المبادئ التي يقوم عليها المجتمع المسلم.
أحمد نبيل من الحربية بطلا لناشئي بطولة الوحدة لفئات الفروسية
أحرز الفارس أحمد نبيل على جواده الباسل من الكلية الحربية لقب فئة الناشئين في سباقات قفز الحواجز ضمن بطولة الوحدة الثانية للفروسية التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن.
آخر الأخبار:
تأهل ستيفنز وموجوروزا للدور الثالث في رولان جاروس
الزراعة تناقش التدخلات الممكنة للاستفادة من مياه السيول
وكيل محافظة حجة يطلع على سير العمل في المستشفى الريفي بمديرية الشغادرة
الروضة يتغلب على المطابع ويتوج بدوري الأهلي الرمضاني ال 36
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مؤسسة الشعب تختتم بطولة يمن الصمود لدور الرعاية الاجتماعية بالامانه
[29/مايو/2019]
صنعاء 29 مايو 2019 م(سبا)
اُختتمت بمركز الطفولة الآمنه بأمانه العاصمة ، اليوم ، منافسات بطولة يمن الصمود لدُور ومراكز الرعاية الاجتماعية لكرة القدم التي  نظمتها  مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية.

وشهد الاختتام تتويج فريق دار رعاية الايتام بلقب البطولة بعد اكتساحه نظيره الشوكاني بسبعه أهداف مقابل ثلاثة في المباراة النهائية.

وعقب المباراة كرّم رئيس مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية  الدكتور احمد الكبسي و رئيسه مركز الطفولة الآمنه فاطمة جار الله وعدد من رؤساء  المراكز الاجتماعية المشاركة فريق دار رعاية الايتام بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق الشوكاني بكأس الوصيف والميداليات الفضيه وفريق دار الرفقاء بكأس المركز الثالث والميداليات البرونزيه.

  كما تم تكريم الموهوب وليد الوقيدي من مركز الطفولة الآمنه  بجائزة الموهبة الصاعدة واللاعب نادر الوادي من الشوكاني أفضل حارس فيما نال زميله أرحب السلامي جائزه أفضل لاعب بالإضافة إلى تكريم الجهات المشاركة والمدربين واللجنة المنظمة للبطولة.

وكان رئيس لجنة تنظيم البطولة بالمركز محمد الملحاني أوضح أن البطولة انطلقت في 7 رمضان بمشاركة 8 فرق مثلت عدد من دور ومراكز الرعاية الاجتماعية بامانه العاصمة جرى تقسيمها ضمن مجموعتين بنظام خروج المغلوب.

وثمن جهود مؤسسة الشعب في دعم وتبني العديد من الأنشطه الخاصة بالرعاية الاجتماعية والايتام في مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي، لافتا إلى أن البطولة شهدت تنافسا كبيراً بين لاعبي الفرق المشاركة.

حضر الاختتام مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة الشعب محمد عواض ومسؤله الأنشطه بالمركز أمه الرزاق تلها ومدير الموارد البشرية بمركز الطفولة الآمنه.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
الزراعة تناقش التدخلات الممكنة للاستفادة من مياه السيول
وكيل محافظة حجة يطلع على سير العمل في المستشفى الريفي بمديرية الشغادرة
وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة
مناقشة سير العمل بصندوق النظافة والتحسين بالمحويت
مؤسسة الإكرام توزع مبالغ مالية للمقعدين والجرحى بمحافظة صنعاء
اختتام الحملة الوطنية لحماية المستهلك بحضور رئيس الوزراء
اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين تقرّ مصفوفة لإجراءاتها التنفيذية
دائرة التعليم الجامعي تسيّر اليوم القافلة العيدية الثانية للمرابطين في الجبهات
رئيس الوزراء: النشاط التدريبي من أهم المهام المرتبطة بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية
أكاديمية السلام الألمانية تمنح رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتوراه الفخرية
العدوان السعودي على اليمن
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة
[29/مايو/2019]
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by