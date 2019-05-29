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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 10:00:39م
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  اقتصاد
(المركزي الاوروبي) يرصد اخطارا تتربص بمنطقة اليورو
[29/مايو/2019]
برلين – سبأ:

أعلن البنك المركزي الاوروبي اليوم الاربعاء انه يرصد بعض الاخطار التي تتربص بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو محذرا من تبعات هذه الاخطار على الاستقرار المالي والنمو في المنطقة الاقتصادية.

وقال البنك في (تقرير الاستقرار المالي) بمقره في مدينة (فرانكفورت) جنوب وسط ألمانيا ان ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يعد من اكبر التحديات التي تواجه المنطقة الاقتصادية مؤكدا ان التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ساهمت في تذبذب اسواق المال العالمية.

وأضاف ان تراجع النمو الاقتصادي وازدياد حدة الخلافات التجارية سيساهمان في زيادة التقلبات في الاقتصادات العالمية وبالتالي في اقتصادات منطقة اليورو الامر الذي سيكون له تبعات كبيرة على قدرات الدول الاوروبية التي تعاني من الديون على الاقتراض وبالتالي الاستثمار وتحفيز النمو.

وأوضح البنك ان توقعاته تشير الى ان ارباح البنوك في منطقة اليورو ستبقى منخفضة في هذا العام الامر الذي يتطلب من هذه البنوك خفض التكاليف والبحث عن اسواق جديدة.

وكان البنك المركزي الاوروبي أبقى في تقريره الاخير على سعر الفائدة في منطقة اليورو عند حد الصفر الامر الذي يأتي في اطار سياسة القروض الميسرة للبنك وضخ الاموال في الاسواق من اجل التشجيع على الاقتراض والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي في دول المنطقة الاقتصادية.

سبـأ
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