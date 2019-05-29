[29/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :
اختتمت بالنادي الأهلي بصنعاء اليوم البطولة الرمضانية التنشيطية لكرة الطاولة لفئة الأشبال، نظمها اتحاد اللعبة في مراكز أمانة العاصمة ومحافظتي أب وحجة.
ففي مركز أمانة العاصمة حقق اللاعب ريان اليفاعي المركز الأول بفوزه على منافسه عبد الرحمن يحيى شبيل الذي حل ثانيا بثلاثة أشوط نظيفة.
وفي فئة الفتيات أحرزت اللاعبة ربا الريمي المركز الأول، إثر تغلبها في النهائي على شقيقتها روان التي حلت ثانية بثلاثة أشواط دون رد وجاءت رهام القدسي ثالثة.
حضر الاختتام رئيس اتحاد كرة الطاولة الدكتور عصام السنيني والأمين العام مطهر زبارة وعضوي الاتحاد علي الدرم ومحمد الهاشمي.
وفي مركز محافظة إب حقق اللاعب مصطفى محمود الكحصة المركز الأول، وحل عبد الرحمن البعداني ثانيا، وجاء اللاعبان معتز النجار ومحمد الكحصة في المركز الثالث.
وفي مركز محافظة حجة توج اللاعب حسام وعدر بالمركز الأول، وحل اللاعب حزام وليد ثانيا واللاعب عماد عادل ثالثا.
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