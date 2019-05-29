أكاديمية السلام الألمانية تمنح رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتوراه الفخرية
[29/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:
منحت أكاديمية السلام الألمانية، رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد عبدالله الوادعي ورئيس مبادرة تمكين الشبابية للتنمية ماجد حميد الكحلاني الدكتوراه الفخرية، نظير جهودهما في مجال التنمية والبناء والمشاركة المجتمعية.
وفي حفل التكريم الذي أقيم اليوم بحضور مدراء عموم الهيئة.. أعرب الوادعي عن الشكر لأكاديمية السلام الألمانية على اهتمامها بتطوير الأنشطة المجتمعية في كافة المجالات.
واشار إلى أن هذا التكريم ليس لرئيس الهيئة وإنما لكافة قيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وموظفيها .. مؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد تطورا في مجال النقل البري.
من جانبه أكد مستشار الأكاديمية الألمانية للسلام عبدالغني الضبيعي أن الأكاديمية تمنح الدكتوراه الفخرية لمن يسهم في البناء والتنمية المجتمعية ويسعى لتحقيق أهداف ذات أهمية في خدمة المجتمع.. مشيدا بجهود رئيس هيئة تنظيم النقل البري.
بدوره أوضح رئيس مبادرة تمكين الشبابية للتنمية أن الشباب هم الركيزة الأساسية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ويعتبرون من أهم الشركاء الفاعلين في أي المجتمع.
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