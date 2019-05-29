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قيادات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تواصل زيارات الجرحى بمستشفيات ومراكز الرعاية
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قيادات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تواصل زيارات الجرحى بمستشفيات ومراكز الرعاية
[29/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

واصلت قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليوم زياراتها التفقدية للجرحى والمصابين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في عدد من المستشفيات ومراكز رعاية الجرحى بأمانة العاصمة.

وخلال الزيارات اطلع مساعد وزير الدفاع للتكنولوجيا اللواء الركن أبو بكر الغزالي ورئيس هيئة الاسناد اللوجيستي اللواء صالح الشاعر ومعهما عدد من مدراء الدوائر والقيادات العسكرية على أحوال الجرحى والمصابين وأوضاعهم الصحية.

واستمعوا من إدارات المستشفيات والمراكز إلى إيضاح حول مستوى الرعاية الطبية والعلاجية التي تقدم لهم.

وأشاد القادة بتضحيات الشهداء والجرحى من الجيش واللجان الشعبية والمواطنين الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن دفاعا عن سيادته وكرامة أبنائه.

وأعربوا عن تقدير واعتزاز القيادة والشعب اليمني بالأدوار البطولية للجيش واللجان الشعبية في مواجهة الغزاة ومرتزقتهم.

وأشار قادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إلى انه وبفضل تضحيات الشهداء والجرحى تحققت الانتصارات المتتالية على الغزاة والمرتزقة.

وأكدوا أن المعنويات العالية للجرحى رسالة للعدوان ومرتزقته أن الشعب والقوات المسلحة أقوى وأقدر على تحقيق النصر .. متمنيين للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

كما عبر القادة عن الشكر لإدارات المستشفيات ومراكز رعاية الجرحى والطواقم والكوادر الطبية والإدارية على ما يقدمونه من خدمات طبية وعلاجية ورعاية بالجرحى والمصابين.

فيما عبر الجرحى عن سعادتهم بهذه الزيارات .. مؤكدين العودة إلى جبهات الشرف والبطولة بعد تماثلهم للشفاء.

سبأ
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