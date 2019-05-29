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وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة
[29/مايو/2019] صنعاء-سبأ:
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد.

وفي اللقاء أكد وزير الخارجية أن القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني تضعا مصلحة اليمن والمواطن في مقدمة أولوياتها.

وقال" إنطلاقا من الحرص على حقن الدماء اليمنية، تم تقديم التنازلات خلال مشاورات ستوكهولم وكذا تقديم العديد من المبادرات لتنفيذ الاتفاق خلال الفترة السابقة، بما في ذلك تنفيذ إعادة الانتشار من جانب واحد".

ولفت وزير الخارجية إلى أن حكومة الفنادق ومن يريدون استمرار الحرب العدوانية يضعون العراقيل ويتهربون من تنفيذ الاتفاق لإدراكهم أن الوصول لاتفاق سلام سيفقدهم مصالحهم الشخصية التي يقدمونها على مصلحة الشعب اليمني.

وأكد الوزير شرف أن حكومة الإنقاذ الوطني ستواصل تقديم كافة التسهيلات اللوجستية لبعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة، بما يضمن نجاح تنفيذه بالإضافة إلى التزامها بتقديم التسهيلات للمنظمات الدولية وبرامج الإغاثة العاملة في اليمن.

من جانبه أوضح الجنرال لوليسغارد أنه وطاقم البعثة يبذلون قصارى جهودهم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتسهيل عقد لقاءات لجنة إعادة الانتشار.

حضر اللقاء رئيس دائرة مكتب الوزير السفير طارق مطهر محمد مطهر ورئيس دائرة المراسم السفير عبد الغني السعيدي ومدير القضايا الخاصة بمكتب الوزير المستشار نهى السدمي ومدير مكتب المبعوث الأممي نيقولا ديفيز.


سبأ
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