مؤسسة الإكرام توزع مساعدات نقدية لعدد من المعاقين بصعدة [29/مايو/2019] صعدة-سبأ:

وزعت مؤسسة الإكرام التنموية الخيرية مساعدات نقدية على عدد من المعاقين في محافظة صعدة ضمن المرحلة الثانية من مشروع إكرام .



وأوضح مدير المشروع بالمؤسسة فتحي البطل الى أن المرحلة الثانية من المشروع تضمنت توزيع مبالغ نقدية لعد 400 مستفيد ومستفيدة من المعاقين للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم في توفير احتياجات العيد في أطار تعزيز التكافل الاجتماعي والتراحم في المجتمع .



وأشار إلى أنه تم إنجاز مرحلتين من المشروع الذي يأتي بتمويل ذاتي ضمن برامج المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك .



من جانبهم ثمن المستفيدون من المساعدات المالية دور مؤسسة الاكرام في تبني هذه المشاريع الخيرية التي تحسن من أوضاعهم المعيشية الصعبة في ظل استمرار العدوان والحصار .



حضر التوزيع مديرىرعام فرع صندوق تأهيل المعاقين بصعدة علي زرعة ومندوب فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية حسن العزي .

سبأ