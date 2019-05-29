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ميلان الإيطالي ينهي تعاقده مع مدربه جينارو غاتوزو بالتراضي
[29/مايو/2019] ميلانو – سبأ:
أنهى نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع مدربه جينارو غاتوزو بالتراضي على خلفية إخفاق النادي في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل ليمدد غيابه عن أرفع مسابقة قارية للأندية لستة مواسم.
وفشل /ميلان/ المتوج بلقب مسابقة دوري الأبطال سبع مرات، في بلوغ المسابقة القارية في الموسم المقبل، وأنهى الموسم المحلي في المركز
الخامس بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحبي المركزين الثالث والرابع ( المؤهلين لدوري الأبطال) أتالانتا وغريمه إنتر اللذين تساويا بالنقاط.
ودافع غاتوزو (41 عاما حاليا) عن ألوان الفريق الايطالي بين العامين 1999 و2012، وتولى تدريبه في نوفمبر 2017.
سبأ