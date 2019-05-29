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وزارة الإدارة المحلية تحيي ذكرى استشهاد الإمام علي
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وزارة الإدارة المحلية تحيي ذكرى استشهاد الإمام علي
[29/مايو/2019] صنعاء-سبأ:
أحيت وزارة الإدارة المحلية في أمسية رمضانية ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه، ودعما للقضية الفلسطينية وتأكيدا على استمرار الصمود في وجه العدوان ورفد الجبهات.

وخلال الأمسية التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد ووزير الإعلام ضيف الله الشامي ومحافظو حضرموت لقمان باراس وعدن طارق سلام ولحج أحمد جريب ورئيس دائرة السلطة المحلية بمكتب رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي، أوضح وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي أن ذكرى استشهاد الإمام علي (رضي الله عنه) محطة لاستلهام الدروس من سيرته ونهجه.

ولفت القيسي إلى أن "الإمام علي" جسد أنموذجا إيمانيا يفتخر به كل مسلم ويباهي بكماله الإيماني وبقربه وإتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكد أن من يسفكون دماء المسلمين في اليمن وغيره من الدول العربية والإسلامية هم نفس الأدوات التكفيرية التي يحركها أعداء الإسلام منذ استشهاد الإمام علي رضوان الله عليه وحتى اليوم ولكن تحت مسميات مختلفة.

ودعا وزير الإدارة المحلية إلى إقتفاء أثر الإمام علي وتمثل أدواره البطولية والسير على منهجيته.

وأعرب الوزير القيسي عن الأمل في أن يكون المسلمون أكثر توحدا وترابطا لمواجهة المؤامرات التي تستهدف النيل من الشعوب والمقدسات الإسلامية وفي مقدمتها القدس.

فيما أشار وزير الإعلام إلى أهمية هذه الأمسية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي لتسليط الضوء سيرته وما تحلى به من شجاعة في مواجهة الظلم وكذا مناقشة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال " يتعرض له بلدنا من حرب وعدوان دولي يقتل شعبنا ويدمر مقدراتنا لا لشيء إنما لحرصنا الحرية والاستقلال والدخول من البوابة الصحيحة والمؤدية إلى الفلاح وهي بوابة الإمام علي رضي الله عنه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم " أنا مدينة العلم وعلي بابها".

وأضاف" حين نتحدث عن الإمام علي ونحيي ذكرى استشهاده لايعني ذلك أننا نسيء للآخرين كما يرى البعض بل لأن الحديث عنه والتولي له ارتبط بالقرآن".

ولفت الوزير الشامي إلى أن الشعب اليمني يعيش أحلك الظروف وأشدها في ظل عدوان وحشي وحصار جائر لكن القضية الفلسطينية لا تزال في أولوياته وإحياء القيم والمبادئ والأسس التي جاء من أجلها الإسلام.

وأكد أن القدس ملك للمسلمين في أنحاء العالم والذين لن يسمحوا بالتفريط به أو التنازل عنه مهما تخاذل المتخاذلون وطبع المطبعون والعملاء من قادة الدول المحسوبين على الأمة العربية والإسلامية.

حضر الأمسية وكلاء ومدراء عموم وموظفي وزارة الإدارة المحلية.
سبأ
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