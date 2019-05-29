تكريم 25 حافظة للقرآن من نزيلات الإصلاحية المركزية بالحديدة [29/مايو/2019] الحديدة ـسبأ:

نظم القسم الثقافي النسائي بالإصلاحية المركزية في محافظة الحديدة اليوم حفل تكريم الدفعة الأولى من حافظات كتاب الله والبالغ عددهن 25 حافظة من نزيلات الإصلاحية.



وفي الحفل أشار القائم بأعمال المحافظ محمد قحيم إلى أهمية توجيه أداء الإصلاحيات بما يخدم النزلاء والنزيلات، باعتبارها مؤسسة اجتماعية للتهذيب والإصلاح، وليس كما ينظر إليها البعض بأنها للعقوبة .



وأكد دعم السلطة المحلية لمثل هذه الأنشطة والمبادرات بما يحقق الفائدة للنزيلات الإصلاحية، مثمناً اهتمام إدارة الإصلاحية بتأهيل النزيلات وإكسابهن مهارات جديدة في عدة مجالات تعود عليهن بالفائدة بعد قضاء فترة محكوميتهن.



وأشاد قحيم بإصرار ومثابرة النزيلات وحرصهن على حفظ كتاب الله.



وفي ختام الحفل الذي حضره مدير عام الإصلاحية المركزية بالمحافظة وعدد من مسؤولي الأقسام في الإصلاحية تم تكريم النزيلات الحافظات بالشهادات والجوائز.





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