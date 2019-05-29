واشنطن تدرس تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 [29/مايو/2019] واشنطن – سبأ:

تدرس الولايات المتحدة تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 بسبب اصرار أنقرة على شراء منظومة إس 400 الروسية.

ونقلت وكالة الانباء رويترز عن مصادر على علاقة ببرنامج صناعة مقاتلات الشبح الأمريكية إف-35 إن القرار النهائي بشأن تعليق تدريب الطيارين الأتراك لم يتخذ بعد.



وفيما يتلقى طيارون أتراك تدريبا في قاعدة لوك الجوية في أريزونا، بيد انه لم يتضح بعد إن كان صدور قرار بتعليق تدريباتهم سيعني ضرورة مغادرتهم البلاد أو السماح لهم بالبقاء في القاعدة لحين اتخاذ قرار بشأن مستقبل تركيا في برنامج إف-35.



وتقول واشنطن إن شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 لا يتوافق مع شبكة الدفاع التابعة لحلف الأطلسي وقد تهدد مقاتلات إف-35 الأمريكية التي تعتزم تركيا أيضا شراءها.



وذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت سابق إن العسكريين الأتراك يتلقون تدريبا في روسيا على استخدام منظومة إس-400، مبينا إن عسكريين من روسيا ربما يأتون إلى تركيا.





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