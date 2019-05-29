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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 04:01:24م
عمليات عسكرية تنتهي بالسيطرة على عدد من مواقع المرتزقة
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فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
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مدير شركة النفط يوجه بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين
وجه المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي فرعي الشركة بأمانة العاصمة والحديدة بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين اليوم.
مؤسسة الشعب تختتم دوري كرة القدم الرمضاني بسعوان
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  عربي ودولي
واشنطن تدرس تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35
[29/مايو/2019] واشنطن – سبأ:
تدرس الولايات المتحدة تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 بسبب اصرار أنقرة على شراء منظومة إس 400 الروسية.
ونقلت وكالة الانباء رويترز عن مصادر على علاقة ببرنامج صناعة مقاتلات الشبح الأمريكية إف-35 إن القرار النهائي بشأن تعليق تدريب الطيارين الأتراك لم يتخذ بعد.

وفيما يتلقى طيارون أتراك تدريبا في قاعدة لوك الجوية في أريزونا، بيد انه لم يتضح بعد إن كان صدور قرار بتعليق تدريباتهم سيعني ضرورة مغادرتهم البلاد أو السماح لهم بالبقاء في القاعدة لحين اتخاذ قرار بشأن مستقبل تركيا في برنامج إف-35.

وتقول واشنطن إن شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 لا يتوافق مع شبكة الدفاع التابعة لحلف الأطلسي وقد تهدد مقاتلات إف-35 الأمريكية التي تعتزم تركيا أيضا شراءها.

وذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت سابق إن العسكريين الأتراك يتلقون تدريبا في روسيا على استخدام منظومة إس-400، مبينا إن عسكريين من روسيا ربما يأتون إلى تركيا.


سبأ
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