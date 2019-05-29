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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 04:01:24م
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هيئة الطيران : مئات اليمنيين قضوا نحبهم في الخارج بانتظار فتح مطار صنعاء
[29/مايو/2019] صنعاء -سبأ:
قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور مازن غانم، إن المئات من اليمنيين قضوا نحبهم في الخارج وهم في انتظار العودة إلى اليمن جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي .

وأكد غانم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الآلاف من المواطنين اليمنيين في الخارج يرغبون في العودة إلى الوطن للعيش فيها وزيارة ذويهم.

وأضاف" الشعوب العربية والإسلامية قادمة على مناسبة دينية عظيمة وهي عيد الفطر المبارك ليلتئم شملهم فيما ثلاثة ملايين من اليمنيين العالقين والمغتربين بعيدين عن أسرهم وذويهم بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان".

وأشار الدكتور غانم إلى أن إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان تسبب بحرمان اليمنيين من ممارسة حق السفر والتنقل الذي كفله القانون الدولي.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الخروج عن صمته إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار وتشريد من قبل تحالف العدوان .

وحمل المتحدث الرسمي للهيئة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية ما يحدث في اليمن، مطالباً باتخاذ موقف حازم لإيقاف هذه الانتهاكات وفتح مطار صنعاء الدولي بشكل فوري.

ولفت إلى أن هناك أيضاً الآلاف من المرضى الذين فقدوا حياتهم نتيجة إغلاق مطار صنعاء الدولي ، منوهاً إلى أن حالات الوفاة تزداد يوماً بعد آخر.
سبأ
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