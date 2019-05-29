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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 04:01:24م
عمليات عسكرية تنتهي بالسيطرة على عدد من مواقع المرتزقة
سيطر الجيش واللجان الشعبية على عدد من مواقع مرتزقة الجيش السعودي خلال عمليات هجومية أسفرت عن مصرع وجرح العشرات في صفوفهم ، فيما تم استهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي وصاروخي كبدهم خسائر في العدة و العتاد خلال ال24 ساعة الماضية .
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
مدير شركة النفط يوجه بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين
وجه المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي فرعي الشركة بأمانة العاصمة والحديدة بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين اليوم.
مؤسسة الشعب تختتم دوري كرة القدم الرمضاني بسعوان
أحرز فريق الشعب لقب الدوري الرمضاني لكرة القدم بسعوان الذي نظمته مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية إثر فوزه على نظيره بدر بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لمثله في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو بأمانة العاصمة.
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  عربي ودولي
موسكو: تسليم إس 400 لتركيا قبل الموعد المحدد
[29/مايو/2019] موسكو – سبأ:
أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، ان عمليات تسليم منظومات "إس-400" إلى تركيا ستتم قبل المواعيد المخطط لها بناء على طلب أنقرة.

وقال بيسكوف: سيتم التسليم في وقت أبكر من المواعيد النهائية التي تم التخطيط لها، بناء على طلب الجانب التركي، وكل شيء يسير وفقًا للخطة.

وأعلنت تركيا أنها لن تتخلى عن صفقة شراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس 400"، وأن الدفعة الأولى من هذه الصواريخ ستصل إلى البلاد في يونيو هذا العام.

ولوحت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا في حال أتمت شراء المنظومة الصاروخية، لعدم مطابقتها معايير حلف الناتو الذي تعد تركيا عضوا فيه، في الوقت الذي قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي قرارًا يدعو لجانا من مجلس النواب بالكونغرس في 16 أيار إلى "تطبيق العقوبات بالكامل" ضد تركيا.
سبأ
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