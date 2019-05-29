موسكو: تسليم إس 400 لتركيا قبل الموعد المحدد [29/مايو/2019] موسكو – سبأ:

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، ان عمليات تسليم منظومات "إس-400" إلى تركيا ستتم قبل المواعيد المخطط لها بناء على طلب أنقرة.



وقال بيسكوف: سيتم التسليم في وقت أبكر من المواعيد النهائية التي تم التخطيط لها، بناء على طلب الجانب التركي، وكل شيء يسير وفقًا للخطة.



وأعلنت تركيا أنها لن تتخلى عن صفقة شراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس 400"، وأن الدفعة الأولى من هذه الصواريخ ستصل إلى البلاد في يونيو هذا العام.



ولوحت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا في حال أتمت شراء المنظومة الصاروخية، لعدم مطابقتها معايير حلف الناتو الذي تعد تركيا عضوا فيه، في الوقت الذي قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي قرارًا يدعو لجانا من مجلس النواب بالكونغرس في 16 أيار إلى "تطبيق العقوبات بالكامل" ضد تركيا.

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