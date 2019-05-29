علماء يكتشفون آثار كارثة مدمرة ضربت إندونيسيا قبل 600 سنة [29/مايو/2019] جاكرتا – سبأ:

تمكن فريق علماء دولي من اكتشاف آثار تسونامي كارثي ضرب جزيرة سومطرة قبل 600 سنة.



وأوضح الباحثون القادمون من دول سنغافورة وإندونيسيا والمملكة المتحدة وايرلندا أنهم عثروا على أماكن في الجزيرة فيها 10 قرى قديمة يعود تاريخها إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر، تسعة منها دمرها تسونامي عام 1394، أما القرية العاشرة فكانت تقع على مكان مرتفع لم تصلها الموجة المدمرة، ولكن مع ذلك هاجر سكانها بعد هذه الكارثة.



وأظهر تحليل الأواني الخزفية التي عثر عليها في هذه القرية أنها صنعت في سوريا والصين، وبعد الكارثة أسس التجار المسلمون مجتمعات جديدة في ذات المكان.



وتشبه هذه الكارثة القديمة تلك التي وقعت عام 2004 التي أودت بحياة 290 ألف شخص وفقد ملايين الناس منازلهم.

سبأ