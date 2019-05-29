وزير الصحة يطلع على امتحانات الكفاءة لمزاولة المهن الطبية والصحية بصنعاء [29/مايو/2019] صنعاء-سبأ:

بدأت بصنعاء اليوم امتحانات الكفاءة لمزاولة المهنة الطبية والصحية التي ينظمها المجلس الطبي الأعلى بمشاركة 503 أطباء وطبيبات في مختلف التخصصات الطبية والصحية .



حيث اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل على سير الامتحانات التي تقام بكلية الطب جامعة صنعاء ومدى الالتزام باللوائح المنظمة لها لما تمثله هذه الخطوة من أهمية في التأكد من استيعاب الأطباء والطبيبات لما تلقوه من علوم خلال دراستهم وقدرتهم على عكس ما تلقوه في الواقع العملي.



وأشاد الوزير المتوكل بدور المجلس الطبي الأعلى في دعم جهود وزارة الصحة في التحري عن إمكانيات الملتحقين بالخدمات الطبية والصحية من خلال دورات للخريجين الجدد وتهيئتهم للعمل في الريف كشرط أساسي لرخص مزاولة المهنة .



ولفت إلى أهمية هذه الامتحانات في ظل سعي الوزارة لتنظيم العمل في المجالات الطبية المختلفة والتأكد من وصول الأطباء والفنيين إلى الريف بدلا عن التكدس في المدن الرئيسة وحرمان المواطنين في الأرياف من الخدمات الطبية خاصة الفقراء الذين لايستطيعون التداوي في المدن .



ونوه وزير الصحة بإمكانيات كلية الطب ودعم عمادتها لجهود الوزارة في هذا المجال من خلال استضافة الامتحانات وغيرها من الفعاليات ذات الصلة .



فيما اعتبر رئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار ونائبه الدكتور عبدالكريم شيبان هذه الخطوة إحدى الخطوات التي يسعى المجلس لديمومتها لما لها من أهمية في إيجاد كفاءات قادرة على تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية في مختلف التخصصات الطبية والصحية ، وكذا منع المتطفلين على المهنة تحت أي مسمى .

سبأ