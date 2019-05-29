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الخارجية الأمريكية: أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية تنتهك قرارات الأمم المتحدة
[29/مايو/2019] واشنطن– سبأ:
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها كوريا الشمالية تنتهك قرارات الأمم المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتاجوس في مؤتمر صحفي:" اعتقد أن برنامج أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضافت أن الولايات المتحدة، تواصل التركيز رغم ذلك على "محاولة التوصل لحل سلمي لإنهاء برنامج أسلحة الدمار الشامل الكوري الشمالي".
سبأ