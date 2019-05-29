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مؤسسة الشعب توزع 200 سلة غذائية لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين في الطويلة
[29/مايو/2019] المحويت-سبأ:
دشنت مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية بمديرية الطويلة محافظة المحويت مشروع المساعدات الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

يستهدف المشروع الذي تنفذه المؤسسة ضمن مشاريعها الإنسانية والاغاثية للعام 2019م 200 أسرة موزعة على عُزل وقرى متفرقة في مديرية الطويلة.

وفي التدشين أشاد مدير مديرية الطويلة علي قطينة باللفتة الإنسانية لمؤسسة الشعب لدعم أسر الشهداء والجرحى والمفقودين للتخفيف من معاناتهم خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .

وثمن جهود فريق المؤسسة في الحرص على إيصال المساعدات الغذائية لمستحقيها في مختلف القری والعزل ،مؤكدا دعم السلطة المحلية لكافة المشاريع الخيرية التي تحسن اوضاع الأسر المحتاجة .

ولفت قطينة إلى أن هذه المساعدات هي الثانية التي تستهدف أسر الشهداء والجرحی والمفقودين خلال شهر رمضان المبارك حيث سبق وان قدمت مؤسسة الشهداء مساعدات للمستهدفين من أبناء المديرية داعياً المؤسسات الخيرية إلى استشعار المسؤولية الوطنية تجاه من يقدمون ارواحهم رخيصة فداء لهذا الوطن.

من جانبه أوضح مدير المشاريع الإنسانية والاغاثية في مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية محمد الجعدي أن هذه المبادرة تأتي في إطار استشعار المؤسسة لواجبها الوطني والإنساني والديني تجاه أسر الشهداء والجرحى والمفقودين تقديراً لدورهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن .

ولفت إلى ان مشروع المساعدات يتضمن توزيع 200 سلة غذائية لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين بمديرية الطويلة ،مبيناً أن هناك مشاريع أخرى ستنفذها المؤسسة خلال الفترة القادمة وتستهدف ذات الفئة في عدد من المناطق.

من جانبهم عبر ممثلوا أسر الشهداء والجرحى والمفقودين عن تقديرهم لمؤسسة الشعب ومبادرتها الانسانية للتخفيف من أوضاعهم المعيشية الصعبة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار

حضر التدشين ممثل الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والكوارث الطبيعية وعدد من المختصين .
سبأ
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