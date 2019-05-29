روحاني: الباب أمام المحادثات لم يغلق إذا رفعت أمريكا العقوبات ونفذت التزاماتها [29/مايو/2019] طهران – سبأ:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة مفتوح في حال التزمت بتعهداتها الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".



وأضاف في جلسة لمجلس الوزراء الإيراني، اليوم الأربعاء: "الطريق أمام الولايات المتحدة سيكون سالكا في حال رفع جميع العقوبات عن طهران"، بحسب قناة (برس تي.في) التلفزيونية الرسمية الإيرانية.



وأوضح أن "صمود إيران جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر تصريحات متناقضة"، لافتا إلى أن "العقوبات الأمريكية استهدفت الشعب الإيراني لا النظام وشعبنا عانى كثيرا خلال شهر رمضان".



وأكد الرئيس الإيراني على أن بلاده "لن تتخلى عن القدس والشعوب المضطهدة في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "معيار طهران أفعال الولايات المتحدة وقراراتها التنفيذية وليس تصريحاتها وأقوالها المتناقضة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).





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