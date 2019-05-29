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العراق: اخماد حريق بحقل نفطي
[29/مايو/2019] بغداد – سبأ:
أخمدت فرق الدفاع المدني العراقية، اليوم الاربعاء، حريقا اندلع بحقل عجيل النفطي في ناحية العلم شمال العراق.
وقالت الشرطة العراقية في بيان: إن فرق الاطفاء المدني سيطرت على حادث حريق شب داخل حقل عجيل النفطي التابع الى شركة نفط الشمال في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين 300 كلم شمالي بغداد.
واضاف ان الدفاع المدني تمكنت من إخماد ألسنة النيران، ومنع امتدادها لحين إنهاء الحريق بأقل الخسائر الاقتصادية.
يذكر ان هذه المرة الاولى التي يتعرض فيها حقل نفطي للحرائق منذ انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في نهاية 2017.
سبأ