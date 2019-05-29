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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 02:27:20م
عمليات عسكرية تنتهي بالسيطرة على عدد من مواقع المرتزقة
سيطر الجيش واللجان الشعبية على عدد من مواقع مرتزقة الجيش السعودي خلال عمليات هجومية أسفرت عن مصرع وجرح العشرات في صفوفهم ، فيما تم استهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي وصاروخي كبدهم خسائر في العدة و العتاد خلال ال24 ساعة الماضية .
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
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مدير شركة النفط يوجه بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين
وجه المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي فرعي الشركة بأمانة العاصمة والحديدة بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين اليوم.
مؤسسة الشعب تختتم دوري كرة القدم الرمضاني بسعوان
أحرز فريق الشعب لقب الدوري الرمضاني لكرة القدم بسعوان الذي نظمته مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية إثر فوزه على نظيره بدر بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لمثله في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو بأمانة العاصمة.
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  عربي ودولي
العراق: اخماد حريق بحقل نفطي
[29/مايو/2019] بغداد – سبأ:
أخمدت فرق الدفاع المدني العراقية، اليوم الاربعاء، حريقا اندلع بحقل عجيل النفطي في ناحية العلم شمال العراق.

وقالت الشرطة العراقية في بيان: إن فرق الاطفاء المدني سيطرت على حادث حريق شب داخل حقل عجيل النفطي التابع الى شركة نفط الشمال في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين 300 كلم شمالي بغداد.

واضاف ان الدفاع المدني تمكنت من إخماد ألسنة النيران، ومنع امتدادها لحين إنهاء الحريق بأقل الخسائر الاقتصادية.

يذكر ان هذه المرة الاولى التي يتعرض فيها حقل نفطي للحرائق منذ انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في نهاية 2017.
سبأ
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