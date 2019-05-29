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مناقشة تدخلات منظمة الفاو في المجال الزراعي والأمن الغذائي بريمة
[29/مايو/2019] ريمه-سبأ:
ناقش وكيل محافظة ريمه لشؤون الخدمات والتنمية عبد الله الضبيبي مع ممثل منظمة الفاو في اليمن صلاح الحاج حسن تدخلات المنظمة في المجال الزراعي والأمن الغذائي وسبل تحسين أوضاع المواطنين .
وأستعرض الاجتماع آلية عمل المنظمة في مجال الأمن الغذائي والنباتي والحيواني ومنظومة الري وسبل تفعيل انشطتها وبرامجها في مديريتي الجبين والسلفية .
وتطرق الاجتماع إلى أولويات الخطة الطارئة لتحسين سبل العيش وتوفير الدعم الطارئ للأسر الريفية العاملة في قطاع الزراعة بالمديريتين المستهدفتين والتي تعاني من انعدام الأمن الغذائي .
وفي الاجتماع أكد الوكيل الضبيبي أهمية تدخلات المنظمة وجهودها الفاعلة في المجال الزراعي و الأمن الغذائي للأسر الأشد فقرًاً في مناطق الريف ودورها في تحسين أوضاع المواطنين في المجال الزراعي خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار .
حضر الاجتماع مدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة عبده القعاري .
سبأ