مسؤول ايراني : مستعدون للحرب مع أمريكا ونؤيد الحوار [29/مايو/2019] موسكو: سبأ :

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران مستعدة لاحتمال نشوب حرب مع واشنطن لكنها تؤيد بداية الحوار.



وقال عراقجي في مقابلة مع وكالة "سبوتنينك" بثتها اليوم الأربعاء: "آمل أن نتمكن من بدء الحوار، لكننا مستعدون للحرب".



وتابع عراقجي "الحرب ستكون كارثة على الجميع في المنطقة، ونحن نعلم أن هناك بعض العناصر والأشخاص الذين يحاولون دفع الولايات المتحدة للحرب مع إيران لأغراضهم الخاصة".



وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.



وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.



وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران والشعب الإيراني أكبر وأعظم من أن يستطيع أحد أن يهددها.





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