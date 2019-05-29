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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 02:27:20م
عمليات عسكرية تنتهي بالسيطرة على عدد من مواقع المرتزقة
سيطر الجيش واللجان الشعبية على عدد من مواقع مرتزقة الجيش السعودي خلال عمليات هجومية أسفرت عن مصرع وجرح العشرات في صفوفهم ، فيما تم استهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي وصاروخي كبدهم خسائر في العدة و العتاد خلال ال24 ساعة الماضية .
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عمليات عسكرية تنتهي بالسيطرة على عدد من مواقع المرتزقة
[29/مايو/2019] محافظات-سبأ:
سيطر الجيش واللجان الشعبية على عدد من مواقع مرتزقة الجيش السعودي خلال عمليات هجومية أسفرت عن مصرع وجرح العشرات في صفوفهم ، فيما تم استهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي وصاروخي كبدهم خسائر في العدة و العتاد خلال ال24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية سيطروا على عدد من المواقع لمرتزقة العدو السعودي قبالة منفذ علب بعسير خلال عملية هجومية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات في صفوفهم و تدمير وإحراق ثلاث عربات عسكرية ومدرعة وإعطاب مدرعة أخرى .

كما تمت السيطرة على موقعين للمرتزقة في مجازة بعملية هجومية أسفرت عن مصرع وجرح 24 مرتزقاً , فيما تم استهداف عدد من عناصرالفريق الهندسي للمرتزقة في مجازة بكمين لوحدة الهندسة موقعاً قتلى وجرحى في صفوفهم .

وفي عسير كذلك أفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة في الربوعة ،وتم استهداف تجمعاتهم بالمدفعية .

وأشار المصدر إلى أن عملية هجومية استهدفت مواقع للمرتزقة في الطلعة بنجران ونتج عنها مقتل وجرح عدد منهم واغتنام أسلحة متنوعة , في حين تم تدمير آلية محملة بالمرتزقة في صحراء الاجاشر قبالة نجران .

وذكر المصدر أنه تم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في معسكر السويقا باليتمة ومعسكر الخنجر, وعلى مرابض مدفعيتهم في جبهة أسطر بمحافظة الجوف ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وفي المحافظة نفسها لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بكمين محكم لوحدة الهندسة في جبهة حام بمديرية المتون ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في صبرين والمهاشمة .

وفي الجوف أيضاً استهدفت عملية إغارة مواقع المرتزقة في معسكر السلان بمديرية المصلوب وخلفت قتلى وجرحى في صفوفهم , كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بتفجير استهدفهم في المهاشمة بمديرية خب والشعف ،وتم كسر زحف لهم بالمنطقة ذاتها أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم .





ولفت المصدر إلى مصرع المرتزق اللواء ناصر بارويس مدير مايسمى دائرة العمليات الحربية متأثرا بجراحه جراء ضربة طائرة قاصف2k التي استهدفت تجمع المرتزقة في قاعدة العند بمحافظة لحج .

وحسب المصدر تم كسر زحف للمرتزقة في حيفان بمحافظة تعز أثناء محاولتهم استعادة مواقع تم تطهيرها في وقت سابق ما أدى الى مقتل وجرح عدد منهم ولاذ من تبقى بالفرار،في حين قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في عصيفرة .

وأكد المصدر أنه تم السيطرة على سبعة مواقع للمرتزقة في جبهة حيفان بعد عملية هجومية واسعة تمت من مسارين واستمرت خمس ساعات ونتج عنها مصرع وجرح عدد منهم , كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بكمين أثناء محاولة تسللهم في وادي صالة .
سبأ
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