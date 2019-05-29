اختتام البطولة الرمضانية لكرة القدم بهيئة الطيران المدني والأرصاد [29/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

اختتمت بصنعاء البطولة الأولى لكرة القدم التي نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تحت شعار (الرياضة والصحة للجميع)على مدى 20 يوماً بمشاركة 12 فريقاً من الهيئة وقطاعاتها.



وأحرز فريق مكتب رئيس الهيئة كأس البطولة إثر تغلبه مساء أمس على فريق الشؤون المالية بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وفي نهاية المباراة سلم وزير النقل زكريا الشامي ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالرحمن عبدالقادر، كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق مكتب رئيس الهيئة ، والميداليات الفضية لفريق الشؤون المالية الحائز على المركز الثاني.



كما تم تكريم أفضل لاعب وهداف البطولة واللاعب المثالي والفريق المثالي في البطولة بالإضافة إلى تكريم اللجنة المنظمة.



وثمن وزير النقل جهود اللاعبين والإداريين والفنيين والمنظمين، مشيداً بمستوى التنظيم والترتيب للبطولة رغم استمرار العدوان والحصار.



وأكد ضرورة استمرار تنفيذ الأنشطة الرياضية على مدار العام لما لها من فائدة على صحة الموظفين وأدائهم الوظيفي .



من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الحرص على الاهتمام بالموظفين وتطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات العلمية والفنية والمهنية والرياضية.



فيما دعا رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار أحمد الصادق المؤسسات والشركات إلى أن تحذو حذو هيئة الطيران في تنظيم البطولات لموظفيها.





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