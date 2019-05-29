تعادل آزال والعروبة في بطولة وحدة صنعاء الرمضانية لكرة القدم [29/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

تعادل فريقا آزال والعروبة بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من بطولة كرة القدم للكبار التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.



بهذه النتيجة ارتفع رصيد آزال إلى ست نقاط في المركز الخامس وأضاف العروبة نقطته الثالثة في المركز قبل الأخير.



وكان شعب صنعاء صعد إلى المركز الرابع بفوزه على 22 مايو الثالث بـ 11 نقطة، بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الاسبوع الثاني.



وتختتم الجولة غداً الخميس بلقائين يجمع الأول شعب صنعاء واليرموك ويلتقى في الثاني الأهلي مع الوحدة في مباراة حسم لقب البطولة .



ويحتاج الوحدة المتصدر بـ 18 نقطة للفوز أو التعادل للتتويج باللقب بينما يلعب الأهلي، صاحب المركز الثاني بـ 16 نقطة، بفرصة الفوز فقط.





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