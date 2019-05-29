الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق هدنة الحديدة وغارات على صنعاء وحجة [29/مايو/2019] محافظات -سبأ:

استمر الغزاة والمرتزقة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن طيران العدوان سلسلة غارات على محافظتي صنعاء وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الغزاة والمرتزقة أطلقوا 15 قذيفة مدفعية على مناطق متفرقة جنوب مدينة التحيتا، وقصفوا بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة من منطقة كيلو16 في مديرية الدريهمي.



واستهدف الغزاة والمرتزقة بـ 14 قذيفة مدفعية مع تمشيط مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة قريتي الكوعي والخباتية في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة.



وأكد المصدر إفشال محاولة تقدم للمرتزقة في مديرية حيس استمرت أربع ساعات حيث حاولوا التقدم من قرب منطقة مغاري بعشرات الأفراد وقصفوا بشكل مكثف بالمدفعية والرشاشات ولاذوا بالفرار.



وأشار المصدر إلى قصف لقوى العدوان بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة على سيتي ماكس وحارة الضبياني وجامع الوحيين وما جاورها بمدينة الحديدة.



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً متواصلاً استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة متسبباً في نفوق عدد من المواشي.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن عشر غارات معسكر جربان بمديرية سنحان وغارة على منطقة المجاوحة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، كما شن غارة على جبل الرخم بمديرية مستبا في محافظة حجة.





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