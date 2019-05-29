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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 12:36:18م
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عضو السياسي الأعلى الحوثي يعزي الشيخ علي المقداد في استشهاد نجله
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عضو السياسي الأعلى الحوثي يعزي الشيخ علي المقداد في استشهاد نجله
[29/مايو/2019] صنعاء-سبأ:
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي برقية عزاء إلى الشيخ علي محمد المقداد وكافة آل المقداد في استشهاد نجله عبدالإله علي المقداد هو يؤدي واجبه في جبهات الدفاع عن الوطن.

وعبر عضو السياسي الأعلى عن صادق تعازيه ومواساته القلبية لآل المقداد في استشهاد ابنهم عبدالإله بعد أن أحرز هو ورفاقه العديد من الانتصارات والبطولات في جبهات العزة والكرامة، ضد قوى البغي والعدوان الأمريكي السعودي وحلفائها.

وابتهل إلى المولى العلي القدير أن يلحقه بالشهداء الأبرار وأن يلهم كافة أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".


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