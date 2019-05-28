أمسية رمضانية لمشائخ ووجهاء محافظة شبوة بالعاصمة صنعاء [29/مايو/2019] صنعاء - سبأ :



نظم مشائخ ووجهاء محافظة شبوة أمسية رمضانية بالعاصمة صنعاء، حضرها عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد الرهوي .



وفي الأمسية ألقى عضو المجلس السياسي الأعلى الرهوي كلمة حث فيها الحاضرون على توحيد الكلمة والصف والموقف وتحمل المسؤولية الدينية والقبلية والوطنية،والعمل بأخلاص وجد كلا في مجاله في مواجهة العدوان وفضح انتهاكات ومؤامرات العدوان بحق الإنسانية في المحافظات اليمنية المحتلة .



فيما أكد مشائخ شبوة في كلمات لهم أن أبناء ومشائخ ووجهاء محافظة شبوة الأحرار حاضرون في الجبهات وفي كل الميادين لمواجهة العدوان والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل تحرير الأراضي اليمنية المحتلة من دنس الغزاة ومرتزقتهم.



ودعوا أبناء ومشائخ ووجهاء محافظ شبوة إلى القيام بمسوليتهم لتحرير المحافظة من قوى العدوان والاحتلال . بدوره أشاد رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام بمشائخ ووجهاء وأبناء محافظة شبوة ، وما يسطرونه من مواقف بطولية ووطنية في مقارعة قوى الغزو والعدوان.



وحث مشائخ ووجهاء محافظة شبوة على إقامة مجالس الذكر الرمضانية لترسيخ الوعي في اوساط المجتمع وتحمل المسؤولية تجاه ما يقوم به العدوان في المناطق المحتلة وفضح مايقوم به جنود الإحتلال من جرائم مهينه ومأساوية بحق الإنسانية.



حضر الأمسية نائب مسؤول التلاحم القبلي بمحافظة شبوة الشيخ حسين دحنان الشريف ، ومسؤول التلاحم القبلي بمحافظة شبوة الشيخ محمد بنان العولقي، ومسؤول التلاحم القبلي بمحافظة لحج الدكتور علي الشعبي ونائب مسؤول التلاحم القبلي بمحافظة الضالع الشيخ حسين واصل ، وعدد كبير من مشائخ ووجهاء محافظة شبوة.





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