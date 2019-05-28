تدشين مشروع توزيع مبالغ الكسوة والعيدية لأبناء الشهداء بصنعاء [29/مايو/2019] صنعاء-سبأ:

دشنت مؤسسة الشهداء بصنعاء وفروعها في المحافظات، مشروع توزيع مبالغ الكسوة والعيدية لأبناء الشهداء.



وأعلنت مؤسسة الشهداء بصنعاء عن صرف نصف راتب لعموم الأسر بهذه بمناسبة عيد الفطر.

وفي فعالية التدشين أشار نائب المديرالتنفيذي للمؤسسة للشؤون المالية والإدارية لؤي عامر ، إلى الجهود المبذولة لخدمة أسرالشهداء لاسيما خلال هذا الشهر الكريم.. لافتا إلى مشاريع المؤسسة المقدمة لأسر الشهداء.



فيما أشار مسئول إدارة المعلومات عبدالرحمن المهدي ومسئول مشروع المسح الميداني محمد شرف أبوطالب إلى أهمية استيفاء البيانات الخاصة بالشهداء.



واستعرضا تقارير الإنجاز الخاصة بالفروع سيما ما يتعلق باستكمال الوثائق وإصدار البطاقات الإلكترونية , وحثا المعنيين على سرعة إبلاغ الأسر لاستلام نصف الراتب .



بدوره استعرض مسئول الإدارة التربوية عبد السلام الطالبي مشاريع المؤسسة العيدية.. معربا عن شكره لأداء الفروع على جهودها الحثيثة بموافاة المؤسسة بالبيانات المطلوبة للأبناء خلال فترة وجيزة .



وأكد ضرورة تسليم مبالغ الكسوة والعيدية للأبناء أو من يعيلهم يدآ بيد والإستعانة بالكادر النسائي للحالات التي لاتجد عائل والترتيب لإقامة فعاليات التدشين في الفروع وحضور ممثليهم في المديريات مع مشاركة السلطة المحلية والمكاتب المعنية والوحدات.





سبأ