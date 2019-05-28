ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 02:58:55ص
الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبدالجليل جازم القباطي
بعث الأخ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ‫برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالجليل جازم القباطي عضو مجلس النواب إثر مرض عضال الم به وبعد حياة حافلة بالعمل الوطني والعطاء والخير.‬‬‬‬‬‬
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
مدير شركة النفط يوجه بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين
وجه المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي فرعي الشركة بأمانة العاصمة والحديدة بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين اليوم.
مؤسسة الشعب تختتم دوري كرة القدم الرمضاني بسعوان
أحرز فريق الشعب لقب الدوري الرمضاني لكرة القدم بسعوان الذي نظمته مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية إثر فوزه على نظيره بدر بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لمثله في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو بأمانة العاصمة.
آخر الأخبار:
تدشين مشروع توزيع مبالغ الكسوة والعيدية لأبناء الشهداء بصنعاء
أمسية لأبناء ريمة بالعاصمة صنعاء استعدادا للمشاركة في إحياء يوم القدس العالمي(مكتمل)
مستشفى 22 مايو بضلاع همدان يجري أول عملية جراحة في الأوعية الدموية
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبدالجليل جازم القباطي
[29/مايو/2019] صنعاء -سبأ:
بعث الأخ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ‫برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالجليل جازم القباطي عضو مجلس النواب إثر مرض عضال الم به وبعد حياة حافلة بالعمل الوطني والعطاء والخير.‬‬‬‬‬‬

وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الشيخ محمد جازم القباطي وأخوانه وإلى نجل الفقيد حلمي عبدالجليل القباطي وأخوانه وإلى كافة آل جازم القباطي وأبناء مديرية القبيطة وأهالي محافظة لحج عامةً بمناقب ودور الفقيد في خدمة الوطن والمجتمع حيث كان صاحب صفات حميدة وفكر ثقافي ورجل مواقف إنسانية قام بواجبه الوطني في البرلمان بكل كفاءة واقتدار.

وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى ان الفقيد عمل في خدمة الوطن والمجتمع سواءً في محافظته ودائرته الانتخابية أو في البرلمان والذي كان لا يكل ولا يمل من العمل المتواصل والجهد الدؤوب.

وعبر الرئيس المشاط عن صادق العزاء وعميق المواساة لأشقاء وأبناء الفقيد وكافة أسرته وأسرة آل جازم القباطي.. سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدشين مشروع توزيع مبالغ الكسوة والعيدية لأبناء الشهداء بصنعاء
أمسية لأبناء ريمة بالعاصمة صنعاء استعدادا للمشاركة في إحياء يوم القدس العالمي(مكتمل)
مستشفى 22 مايو بضلاع همدان يجري أول عملية جراحة في الأوعية الدموية
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي يلتقي الأسرى المحررين من سجون تحالف العدوان
أمسيات رمضانية في وصاب السافل بذمار لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي
أمسية رمضانية بمديرية الحصن بصنعاء في ذكرى استشهاد الإمام علي
أمسية في مديرية المنار بذمار إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي
محافظ حجة يزور المرابطين في مواقع التماس بالجبهات الأمامية للحدود
أبناء الظهار بإب يقدمون 200 سلة غذائية لأسر المرابطين في الجبهات
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
حي ''الرباط'' والفاجعة
[26/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by