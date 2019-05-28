الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبدالجليل جازم القباطي [29/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

بعث الأخ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ‫برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالجليل جازم القباطي عضو مجلس النواب إثر مرض عضال الم به وبعد حياة حافلة بالعمل الوطني والعطاء والخير.‬‬‬‬‬‬



وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الشيخ محمد جازم القباطي وأخوانه وإلى نجل الفقيد حلمي عبدالجليل القباطي وأخوانه وإلى كافة آل جازم القباطي وأبناء مديرية القبيطة وأهالي محافظة لحج عامةً بمناقب ودور الفقيد في خدمة الوطن والمجتمع حيث كان صاحب صفات حميدة وفكر ثقافي ورجل مواقف إنسانية قام بواجبه الوطني في البرلمان بكل كفاءة واقتدار.



وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى ان الفقيد عمل في خدمة الوطن والمجتمع سواءً في محافظته ودائرته الانتخابية أو في البرلمان والذي كان لا يكل ولا يمل من العمل المتواصل والجهد الدؤوب.



وعبر الرئيس المشاط عن صادق العزاء وعميق المواساة لأشقاء وأبناء الفقيد وكافة أسرته وأسرة آل جازم القباطي.. سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".



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