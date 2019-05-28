أمسية لأبناء ريمة بالعاصمة صنعاء استعدادا لاحياء يوم القدس العالمي [29/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

نظم أبناء محافظة ريمة في العاصمة صنعاء أمسية رمضانية لمناقشة الاستعداد للاحتفال بيوم القدس العالمي.



وتطرقت الأمسية برئاسة محافظ المحافظة فارس الحباري إلى القضايا المتصلة بالشان المحلي للمحافظة ومديرياتها والصعوبات التي تواجه سير العمل والاداء الخدمي وسبل معالجته والتغلب عليه.



كما تطرقت الأمسية بحضور وكلاء حسن طه ومحمد مراد وعبدالله الضبيبي واعضاء مجلس الشورى من أبناء ريمة وقيادات أمنية ومحلية ومشائخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية من أبناء المحافظة إلى, الدور الذي يجب أن يضطلع به الجميع في مواجهة المؤمرات التي تستهدف اليمن والتوعية المجتمعية بمخططات العدوان وأطماعة .



وأكد المشاركون في الأمسية بحضور وكيل وزارة الاوقاف والارشاد صالح الخولاني وأمين عام محلي محافظة عمران صالح المخلوس على موقفهم الثابت في استمرار دعم القضية المركزية للأمة "قضية فلسطين" .



وأكد المحافظ الحباري, الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحرير المقدسات من دنس الصهاينة المحتلين .. مشددا على ضرورة استمرار الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



وأشاد بمواقف مشائخ ووجهاء وأبناء قبائل ريمة في مواجهة العدوان وما قدمته هذه المحافظة من قوافل البذل والعطاء دفاعا عن الوطن .. لافتا إلى تشابه ما يتعرض له الشعبين الفلسطيني واليمني من عدوان وحصار من قبل الكيان الصهيوني والنظام السعودي.



ودعا الحباري قبائل محافظة ريمة للمشاركة في الفعالية المركزية بيوم القدس العالمي الجمعة المقبلة .. مشيرا إلى ضرورة تعزيز التلاحم والاصطفاف الشعبي وتماسك الجبهة الداخلية والصمود في مواجهة العدوان وافشال مخططاتة التي تستهدف اليمن أرضا وأنسانا.



كما أكد محافظ ريمة أهمية إنشاء اذاعة محلية بالمحافظة لتعزيز الوعي المجتمعي في اوساط المجتمعات في ظل الظروف المرحلة الراهنة.



من جانبة أشاد وكيل وزارة الاوقاف الخولاني بتفاعل قبائل ريمة ودورهم في الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن .. منوها بمواقفهم المشرفة في مساندة الجيش واللجان في مختلف الجبهات لمواجهة قوى الغزو والاحتلال .



وألقيت في الأمسية كلمات ومداخلات من قبل الوكيل محمد مراد وزيد الوزير وشخصيات اجتماعية واعلامية .. شددت على أهمية احياء يوم القدس العالمي واحياء القضية الفلسطينية في نفوس المجتمعات الإسلامية .



وأكدت ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤلية في التعبئة والتحشيد لرفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد لمواجهة العدوان ومرتزقته.



سبأ