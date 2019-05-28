مستشفى 22 مايو بضلاع همدان يجري أول عملية جراحة في الأوعية الدموية [29/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

أجريت بمستشفى 22 مايو بضلاع همدان محافظة صنعاء، أمس أول عملية جراحة في الأوعية الدموية.

وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور عدنان الشرعبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إجراء عملية رفع خثره دموية من الشرائين العضدي (Brachial artery thrombosis لأول مرة في المستشفى.



وأشار إلى أن العملية التي نفذها بنجاح الفريق الطبي المكون من الدكتور ادريس الحريبي والدكتور سامي الخلقي والدكتور عبدالرحمن السروري لامرأة تبلغ من العمر 41 عام تكللت بالنجاح.. لافتا إلى أن صحة المريضة مستقرة.



ولفت إلى ما يمثله إجراء هذا النوع من العمليات من قفزة في مستوى الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين.. مثمنا اهتمام قيادات وزارة الصحة والمحافظة ومكتب الصحة بالمحافظة بالمستشفى.







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