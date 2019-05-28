أمسية رمضانية لمشائخ وأبناء ريمة تناقش الجوانب المتعلقة بتعزيز الصمود [29/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

نظم مشائخ وأبناء محافظة ريمة أمسية رمضانية بالعاصمة صنعاء بمناسبة يوم القدس العالمي برئاسة المحافظ فارس الحباري، ناقشت الجوانب المتعلقة بتعزيز التلاحم والصمود والثبات في مواجهة العدوان.



وتطرقت الأمسية التي حضرها وكيل وزارة الأوقاف صالح الخولاني وأمين عام المجلس المحلي لمحافظة عمران صالح المخلوس ووكلاء المحافظة حسن طه ومحمد مراد وعبدالله الضبيبي وعدد من أعضاء مجلس الشوري والقيادات المحلية والتنفيذية والمشائخ والوجهاء والقيادات الحزبية وممثلي منظمات المجتمع المدني إلى الجوانب المتصلة بمستوى الأداء الخدمي وتفعيل دور القيادات المحلية والمجتمعية في التحشيد للجبهات والتوعية بمخططات العدوان.



وخلال الأمسية أكد المحافظ الحباري، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة والشعب اليمني حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.



وأشار إلى أهمية تعزيز الاصطفاف الشعبي والمجتمعي في مواجهة العدوان والاستمرار في رفد الجبهات بقوافل العطاء حتى تحقيق النصر وطرد الغزاة والمحتلين، لافتا إلى أن المواقف المشرفة لأبناء المحافظة ودعهم للجيش واللجان تحظى بتقدير القيادة الثورية والسياسية.



وحث القيادات بمحافظة ريمة على مضاعفة الجهود والتوعية المجتمعية وتعزيز التلاحم والحشد والتعبئة لرفد الجبهات بالمال والرجال.. مؤكدا أن ريمة ستظل سباقة في رفد الجبهات وتقديم قوافل العطاء دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



وأكد المحافظ الحباري على أهمية إنشاء إذاعة محلية بالمحافظة لنشر الوعي المجتمعي.. داعيا رجال المال والأعمال من أبناء المحافظة إلى التفاعل والمساهمة في توفير متطلبات الإذاعة المحلية.



كما دعا أبناء المحافظة المتواجدين بالعاصمة صنعاء للمشاركة في الفعالية المركزية التي ستقام بمناسبة اليوم العالمي للقدس الجمعة القادمة.



من جانبه أشاد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد بالمواقف المشرفة لأبناء وقبائل محافظة ريمة في مواجهة العدوان ومساندة أبطال الجيش واللجان في مختلف الجبهات.



والقيت في الأمسية كلمات من قبل وكيل المحافظة محمد عبده مراد ونائب مشرف المحافظة زيد الوزير واحمد المكش وضياء السامدي، أكدت على أهمية استشعار الجميع للمسؤولية والاستمرار في التحشيد والنفير نحو الجبهات لتعزيز الانتصارات والدفاع عن الوطن.





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