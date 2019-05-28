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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 02:15:28ص
عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي يلتقي الأسرى المحررين من سجون تحالف العدوان
التقى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الأسرى مساء أمس بالعاصمة صنعاء الأسرى المحررين من سجون تحالف العدوان والمرتزقة في المحافظات الجنوبية المحتلة.
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عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي يلتقي الأسرى المحررين من سجون تحالف العدوان
[29/مايو/2019] صنعاء -سبأ:
التقى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الأسرى مساء أمس بالعاصمة صنعاء الأسرى المحررين من سجون تحالف العدوان والمرتزقة في المحافظات الجنوبية المحتلة.

وفي الاحتفالية التي نظمتها الهيئة الوطنية لشئون الأسرى بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء عبد الله الحاكم ووكيل وزارة الأوقاف والارشاد الشيخ صالح الخولاني، رحب عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي بالأسرى المحررين بين إخوانهم واهاليهم .. مثمنا صمودهم وثباتهم في سجون الاحتلال وما واجهوه من صنوف التعذيب والترهيب.

وقال ": لقد تحركتم في الموقف الصحيح، دفاعا عن وطنكم وشعبكم، ومنذ اليوم الأول, نقول هناك احتلالا وغزوا لبلدنا، وقد لمستم بانفسكم خلال فترة أسركم تحكم الأمريكي والاماراتي وغيرهم بكل شيء في المناطق المحتلة ".

وأضاف" لا يستطيع اليوم أحد أن ينكر هذه الحقيقة، وحقيقة أن هادي والمرتزقة المحليون هم أدوات للسعودي والاماراتي، وهؤلاء أيضا أدوات للأمريكي والإسرائيلي".

واستطرد عضو المجلس السياسي الأعلى: بصبركم وصمودكم ومواجهتكم للغزو، ومعكم كل أبطال الجيش واللجان الشعبية، في مواجهة العدو، ينعم الشعب اليمني بالحرية في المناطق الحرة ويذوق الغزاة مرارة الهزيمة".

وقال " لقد كنتم جزءا من التحدي الذي حمله الرجال الأحرار ولا زال هذا التحدي قائما، من أجل الدفاع عن الجمهورية اليمنية، وأرضها ، وسيادتها , ومنوط بكم اليوم قيادة حملة وعي كبيرة من رحم ما عانيتم ورأيتم بأعينكم من تحكم الأجنبي في المناطق المحتلة، لاحياء من لا يزالون متقاعسين في مناطقهم للنهوض بدورهم الوطني ".
من جانبه كشف عضو اللجنة الوطنية لشئون الأسرى احمد أبو حمراء عن تفاصيل الصفقة التي أفضت لتحرير 66 أسيرا من الجيش واللجان الشعبية ممن كانوا في سجون تحالف العدوان والمرتزقه في عدن ولحج المحتلتين.

وقال" شهرين متواصلين استمرت المفاوضات وأفضت إلى تحرير 66 أسيرا من الجيش واللجان الشعبية ممن تم أسرهم في جبهات باب المندب قبل اربع سنوات و33 أسيرا من ممن جرى اسرهم في جبهات الساحل الغربي".

ولفت ابو حمراء إلى أن العدو الاماراتي أعاق في السابق تحرير 33 أسيرا هم ضمن هذه الصفقة مع الطرف الاخر من المجموعات المسلحة التابعة للعدوان ، لكن نجحت وساطات قبلية ومحلية في انجاز هذه الصفقة بعد ان عرقلها الاماراتي سابقا".

وأشار إلى أن الصفقة التي جرت بعيدا عن أروقة الأمم المتحدة ومفاوضات السويد تؤكد إمكانية وصول الأطراف اليمنية إلى خواتيم مرضية لهذا الملف الإنساني، اذا مارفعت دول العدوان يدها عن اليمن واليمنيين.

وأكد أن ملف الأسرى يحظى بعناية ومتابعة حثيثة من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ، والقيادة السياسية ، وأن كل الأسرى هم موضع اهتمام اللجنة الوطنية لشئون الأسرى.


فيما ثمن الأسرى المحررون الاهتمام الكبير الذي يحظون به من قبل القيادة السياسية .. مؤكدين أنهم اليوم أكثر صلابة وإدراكا للموقف الحق الذي مضو فيه في الدفاع عن الوطن في وجه الغزاة الذين لايقيمون حرمة لأسير او لحياة وأعراض اليمنيين، ويمارسون مختلف الجرائم في المناطق المحتلة.






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