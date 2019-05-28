أمسيات رمضانية في وصاب السافل بذمار لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي [29/مايو/2019] ذمار -سبأ:

أقيمت في مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار ، امس أمسيات رمضانية إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.



وخلال الأمسيات التي أقيمت بمدينة الأحد ومخلاف بني علي وعزلتي بني عبدالله وبني سوادة بحضور عدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية ومشائخ وشخصيات اجتماعية، ألقيت كلمات أكدت أهمية إحياء هذه المناسبة لاستلهام الدروس من سيرة الإمام علي كرم الله وجه والسير على نهجه والاقتداء باخلاقه وشجاعته في نصرة الحق ومواجهة المستكبرين.



وتطرقت إلى ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم، مرتكبا الجرائم الوحشية بحق الشعب ومقدراته وبنيته التحتية في ظل صمت دولي يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية.



واشارت إلى أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، ونشر قيم الإخاء والتراحم والتكافل بين أبناء المجتمع.



ودعت الجميع إلى المبادرة في مواساة الفقراء والمحتاجين ومساعدة النازحين، والإسهام الفاعل في تعزيز وحدة الصف والتحشيد ورفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم.





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