ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 02:15:28ص
عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي يلتقي الأسرى المحررين من سجون تحالف العدوان
التقى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الأسرى مساء أمس بالعاصمة صنعاء الأسرى المحررين من سجون تحالف العدوان والمرتزقة في المحافظات الجنوبية المحتلة.
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
مدير شركة النفط يوجه بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين
وجه المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي فرعي الشركة بأمانة العاصمة والحديدة بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين اليوم.
مؤسسة الشعب تختتم دوري كرة القدم الرمضاني بسعوان
أحرز فريق الشعب لقب الدوري الرمضاني لكرة القدم بسعوان الذي نظمته مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية إثر فوزه على نظيره بدر بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لمثله في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو بأمانة العاصمة.
آخر الأخبار:
أمسية لأبناء ريمة بالعاصمة صنعاء استعدادا لاحياء يوم القدس العالمي
مستشفى 22 مايو بضلاع همدان يجري أول عملية جراحة في الأوعية الدموية
أمسية رمضانية لمشائخ وأبناء ريمة تناقش الجوانب المتعلقة بتعزيز الصمود
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمسيات رمضانية في وصاب السافل بذمار لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي
[29/مايو/2019] ذمار -سبأ:
أقيمت في مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار ، امس أمسيات رمضانية إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

وخلال الأمسيات التي أقيمت بمدينة الأحد ومخلاف بني علي وعزلتي بني عبدالله وبني سوادة بحضور عدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية ومشائخ وشخصيات اجتماعية، ألقيت كلمات أكدت أهمية إحياء هذه المناسبة لاستلهام الدروس من سيرة الإمام علي كرم الله وجه والسير على نهجه والاقتداء باخلاقه وشجاعته في نصرة الحق ومواجهة المستكبرين.

وتطرقت إلى ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم، مرتكبا الجرائم الوحشية بحق الشعب ومقدراته وبنيته التحتية في ظل صمت دولي يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية.

واشارت إلى أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، ونشر قيم الإخاء والتراحم والتكافل بين أبناء المجتمع.

ودعت الجميع إلى المبادرة في مواساة الفقراء والمحتاجين ومساعدة النازحين، والإسهام الفاعل في تعزيز وحدة الصف والتحشيد ورفد الجبهات بالرجال وقوافل الدعم.


سبأ
  المزيد من (محلي)
أمسية لأبناء ريمة بالعاصمة صنعاء استعدادا لاحياء يوم القدس العالمي
مستشفى 22 مايو بضلاع همدان يجري أول عملية جراحة في الأوعية الدموية
أمسية رمضانية لمشائخ وأبناء ريمة تناقش الجوانب المتعلقة بتعزيز الصمود
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي يلتقي الأسرى المحررين من سجون تحالف العدوان
أمسية رمضانية بمديرية الحصن بصنعاء في ذكرى استشهاد الإمام علي
أمسية في مديرية المنار بذمار إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي
محافظ حجة يزور المرابطين في مواقع التماس بالجبهات الأمامية للحدود
أبناء الظهار بإب يقدمون 200 سلة غذائية لأسر المرابطين في الجبهات
تدشين مشروع توزيع كسوة العيد للأيتام وأبناء الشهداء بتعز
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 10 غارات على محافظة صنعاء
[28/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة واستهدف محافظتي حجة وصعدة
[28/مايو/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حجة
[27/مايو/2019]
إصابة ثلاثة أطفال بنيران الغزاة والمرتزقة في الحديدة وصعدة
[27/مايو/2019]
حي ''الرباط'' والفاجعة
[26/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by