أمسية رمضانية بمديرية الحصن بصنعاء في ذكرى استشهاد الإمام علي [29/مايو/2019] صنعاء -سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية الحصن محافظة صنعاء أمسية رمضانية في ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه .



وفي الأمسية التي حضرها مدير المديرية عبدالله الكبسي .. أشار نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة يحيى القنوص إلى أهمية استلهام الدروس من شجاعة ومواقف الإمام علي .. لافتا إلى أهمية استشعار المسؤولية تجاه ما يواجهه الوطن من عدوان وحصار منذ أكثر من أربع سنوات .



وحث قيادة السلطة المحلية وأولياء الأمور على التفاعل لانجاح العملية الأمتحانية وتكليل العام الدراسي بالنجاح.



فيما أشار مدير مكتب التربية بالمديرية عصام البيضي إلى حرص التربويين والمعلمين على استمرار التعليم رغم الصعوبات الراهنة.



تخلل الأمسية التي شارك فيها أعضاء السلطة المحلية والتربويين والمشائخ والأعيان, كلمات أكدت استمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمزيد من الرجال والعتاد.

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