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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 12:36:28ص
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أمسية في مديرية المنار بذمار إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي
[29/مايو/2019] ذمار -سبأ:
نظمت في مديرية المنار بمحافظة بذمار أمسية رمضانية إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
وفي الأمسية التي حضرها مدير المديرية عبدالولي السبلاني وأمين عام المجلس المحلي حمود سباع ومدير مكتب الزراعة هلال الجشاري وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية والشخصيات الاجتماعية، ألقيت عدد من الكلمات أشارت إلى المكانة الرفيعة للإمام علي كرم الله وجهه وارتباطه برسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
ولفتت إلى أهمية إحياء هذه المناسبة وجعلها محطة للتذكير بتضحيات الإمام علي ودوره في خدمة الدين والأمة الإسلامية.
وحثت الكلمات على استلهام الدروس والعبر من سيرة حياته ونهجه القويم والاقتداء بشجاعته وكفاحه في نصرة المظلومين ومقارعة الطغاة والمستكبرين.
وأكدت أهمية تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار ونشر قيم الإخاء والتعاون والتكافل الاجتماعي وتوحيد الصفوف ورفد الجبهات لمواجهة العدوان.
سبأ
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