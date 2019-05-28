محافظ حجة يزور المرابطين في مواقع التماس بالجبهات الأمامية للحدود [29/مايو/2019] حجة-سبأ:

تفقد محافظ حجة هلال عبده الصوفي أحوال أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين بمواقع التماس الأمامية في جبهتي حرض وميدي.



ونقل المحافظ الصوفي تحيات وتهاني قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للمرابطين في جبهتي حرض وميدي بمناسبة خواتم شهر رمضان المبارك.. مشيدا بما لمسه من معنويات عالية لديهم واستبسالهم في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



وأشار محافظ حجة إلى أن ما يسطره الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مواجهة قوى العدوان محل فخر واعتزاز كل مواطن.



وأكد أن الانتصار على العدوان أصبح قريبا جدا خاصة بعد انهيار معنويات العدو في مختلف الجبهات بفضل صمود وثبات المرابطين.



من جانبهم عبر أبطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات الأمامية بحرض وميدي عن الشكر لهذه الزيارة والتي تعكس اهتمام القيادة بالمرابطين وتلمس أحوالهم.



واكدوا الاستمرار في التصدي للعدو ومرتزقته والتنكيل بهم ردا على جرائمه بحق الشعب اليمني في كل مدينة وقرية جراء غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي.



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