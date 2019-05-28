محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء الظهار بإب يقدمون 200 سلة غذائية لأسر المرابطين في الجبهات



قدمت مديرية الظهار بمحافظة إب قافلة عينية مكونة من 200 سلة غذائية متكاملة لأسر المرابطين في جبهات العزة والشرف تسلمتها مؤسسة يمن ثبات التنموية فرع إب .

وثمن محافظ إب عبدالواحد صلاح خلال استقباله للقافلة جهود أبناء مديرية الظهار وكافة مديريات المحافظة الاخرى في دعم ومساندة أسر المرابطين في الجبهات ..مشيرا إلى أن هذه القافلة تعد التاسعة خلال شهر رمضان المقدمة من مديريات المحافظة .

وأوضح المحافظ صلاح أن هناك ترتيبات وتجهيزات على مستوى كبير يجري التحضير لها حاليا لتسيير 10 آلاف سلة غذائية متكاملة خلال الأيام القادمة للمرابطين في الجبهات من أبناء محافظة إب .

ونوه إلى أن تسيير هذه القوافل تجسد معاني التلاحم والثبات في وجه العدوان وأدواته .. مؤكدا أن دعم ومؤازرة أبطال الجيش واللجان الشعبية ليس بغريب على أبناء إب في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

من جانبه أشار مدير عام مديرية الظهار حميد المتوكل أن تقديم هذه القافلة هو أقل واجب تجاه المرابطين في الجبهات، ورسالة أننا نقف إلى جانبهم شامخين أعزاء بفضل تضحياتهم وإستبسالهم في الجبهات والثغور .

وأوضح أن أبناء الظهار سيواصلون دعم الجبهات بالرجال والمال وقوافل العطاء وان هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة .

ولفت المتوكل إلى أن جرائم العدوان ومساعيه الرامية لتركيع الشعب اليمني وإخضاعه لأجندته المرفوضة تجعل كل أبناء اليمن أكثر تصميماً على الانتصار للوطن ودحر الغزاة والمحتلين.

حضر استقبال القافلة مندوب مؤسسة يمن ثبات فرع إب محمد علي البعداني والشيخ عبد العزيز عباش وعدد من المسئولين والشخصيات الاجتماعية والوجاهات بالمحافظة .

سبأ [29/مايو/2019] إب - سبأ:سبأ