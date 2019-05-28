[28/مايو/2019]
تعز - سبأ:
دشن وكيل محافظة تعز للشئون الاجتماعية حامس الحباري، ومعه رئيس المبادرة الذاتية لإعانة الأيتام عبدالواسع الشمسي، مشروع كسوة الأيتام وأبناء الشهداء بمديرية التعزية.
يستهدف المشروع ألف و138 يتيماً ويتمية بدعم من رجال الخير بقيمة خمسة ملايين ريال.
وأوضح الشمسي أن كسوة العيد للأيتام وأبناء الشهداء نشاط سنوي تنفذه المبادرة للعام الثالث على التوالي.. مؤكدا على أهمية التكافل الاجتماعي لمساعدة الأيتام وأسر الشهداء والمحتاجين.
وعبر عن الشكر لفاعلي الخير الداعمين للمبادرة .. لافتا إلى أن المبادرة تسعى إلى التوسع في أنشطتها لتشمل جميع مديريات تعز وكذا التوسع في المشاريع الخيرية الأخرى الخاصة بأضاحي العيد والسلال الغذائية.
حضر التدشين مدير مكتب المحافظ جميل البحر ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية احمد أمين المساوى ونائب مدير مكتب التربية حسبن عباس.
سبأ