[28/مايو/2019] الحديدة - سبأ:
كرمت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة والهيئة العامة الزكاة ومؤسسة الجرحى ومؤسسة التكافل ومؤسسة يمن ثبات، جرحى الجيش واللجان الشعبية من أبناء المحافظة.
وخلال التكريم أشاد القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم بالأدوار البطولية التي قدمها جرحى الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن الوطن ، وما حققوه من انتصارات على العدو ومرتزقته وهم يخوضون معركة النفس الطويل في الساحل الغربي.
وأكد قحيم إهتمام القيادة السياسية وقيادة المحافظة بكل جرحى أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية ، وتقديم الدعم لهم وأسرهم في مختلف الجوانب من خلال مؤسسة الجرحى التي أنشئت لهذا الغرض.
وحث المنظمات والجمعيات الخيرية على تبني مشاريع إنسانية تساهم في دعم الجرحى وعونهم على التغلب على صعوبات الحياة التي خلفها العدوان.
حضر التكريم عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للزكاة ومؤسسة الجرحى ومؤسسة التكافل ومؤسسة يمن ثبات.
سبأ