رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محمد صلاح: ليفربول قادر على احراز لقب أبطال أوروبا ليفربول - سبأ:

اعرب لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الدولي المصري محمد صلاح، عن ثقته التامة في لاعبي فريقه بحصد لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام، يوم 1 يونيو/ حزيران المقبل.



وقال صلاح إن ليفربول قادر على حصد اللقب، خاصة وأن قيمة يورجن كلوب الكبيرة تزيد من فرص الريدز في تحقيق اللقب. وان المباراة ستكون معقدة جدًا، ولكن البطولة ستكون لليفربول والفريق يريد الفوز بها.



وكان ليفربول قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، وانتصاره برباعية على النادي الكتالوني في مواجهة الإياب.



وفي المقابل، نجح فريق توتنهام في التأهل إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب نصف نهائي تلك البطولة بهدف نظيف، وانتصاره بنتيجة 3-2 على النادي الهولندي الكبير في إياب نصف نهائي البطولة.

سبأ [28/مايو/2019]سبأ