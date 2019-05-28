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آخر تحديث: الأربعاء، 29 - مايو - 2019 الساعة 12:36:28ص
اللجنة المنظمة تدعو لإحياء يوم القدس العالمي عصر الجمعة القادمة
دعت اللجنة المنظمة للفعالية جماهير الشعب اليمني لإحياء يوم القدس العالمي بمسيرات في العاصمة صنعاء والمحافظات عصر الجمعة القادمة.
فرنسا تصف الحرب على اليمن (بالقذرة)
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الحرب التي يشنها النظامين السعودي والإماراتي على اليمن "بالقذرة".ودعا لودريان في تصريح له نقلتة وكالة أنباء رويترز اليوم كلا من السعودية والإمارات العربية إلى العمل على وقف هذه الحرب.
مدير شركة النفط يوجه بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين
وجه المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي فرعي الشركة بأمانة العاصمة والحديدة بتحميل ثلاثة أضعاف احتياج أمانة العاصمة من مادة البنزين اليوم.
مؤسسة الشعب تختتم دوري كرة القدم الرمضاني بسعوان
أحرز فريق الشعب لقب الدوري الرمضاني لكرة القدم بسعوان الذي نظمته مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية إثر فوزه على نظيره بدر بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لمثله في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو بأمانة العاصمة.
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  رياضة
محمد صلاح: ليفربول قادر على احراز لقب أبطال أوروبا
[28/مايو/2019]
ليفربول - سبأ:
اعرب لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الدولي المصري محمد صلاح، عن ثقته التامة في لاعبي فريقه بحصد لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام، يوم 1 يونيو/ حزيران المقبل.

وقال صلاح إن ليفربول قادر على حصد اللقب، خاصة وأن قيمة يورجن كلوب الكبيرة تزيد من فرص الريدز في تحقيق اللقب. وان المباراة ستكون معقدة جدًا، ولكن البطولة ستكون لليفربول والفريق يريد الفوز بها.

وكان ليفربول قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، وانتصاره برباعية على النادي الكتالوني في مواجهة الإياب.

وفي المقابل، نجح فريق توتنهام في التأهل إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب نصف نهائي تلك البطولة بهدف نظيف، وانتصاره بنتيجة 3-2 على النادي الهولندي الكبير في إياب نصف نهائي البطولة.

سبأ
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