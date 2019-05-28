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  محلي
مناقشة التقرير التحليلي لموارد السلطة المحلية بصنعاء في الربع الأول
[28/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:



ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدالقادر الجيلاني، التقرير التحليلي عن موارد السلطة المحلية على مستوى المحافظة للربع الأول من العام ٢٠١٩.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة فارس الكهالي وصالح المنتصر ومحمد علي جميل وحسن موفعه وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية المعنية ومديرا بني مطر وهمدان، المورد الفعلي من الإيرادات المحلية للربع الأول مقارنة بالربط والمقابل من العام 2018م.

كما استعرض الإيرادات التي حققتها مكاتب المرور والنقل والوحدة التنفيذية لضريبة القات والأشغال العامة والأراضي والصحة وجوانب القصور وسبل معالجتها.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات بما يكفل الارتقاء بمستوى تحصيل الإيرادات والخدمات سيما  في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

واستعرض الاجتماع اهم ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في الجوانب الفنية والخدمية والإيرادية والمشاريع المستقبلية والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وأكد المجتمعون على ضرورة استشعار المسؤولية وتنفيذ المهام على أكمل وجه.. لافتين إلى أن المرحلة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتجاوز التحديات الراهنة.

وفي الاجتماع أكد الأمين العام عبدالقادر الجيلاني أهمية تفعيل دور السلطة المحلية .. لافتا إلى أهمية تظافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأكد على أهمية عدم التهاون مع المقصرين في أعمالهم خاصة في هذا المرحلة التي يتعرض فيها الوطن لعدوان وحصار جائر واستهداف لكل مقومات الحياة.. مشددا على أهمية توفير احتياجات المواطنين من الخدمات.

وأشار الجيلاني إلى أهمية تعزيز التنسيق بين المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير الأداء.. مؤكدا الحرص على تنفيذ ما تضمنته الرؤية الوطنية وتفعيل دور السلطة سوي كانت كرقابة سابقة أو مصاحبة  أو لاحقة.

سبأ
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